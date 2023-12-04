عودة مثيرة.. ليفربول يحول أحلام فولهام إلى كوابيس

حقق نادي ليفربول الإنجليزي، عودة قاتلة في مباراته مع ضيفه نادي فولهام، على ملعب آنفيلد رود، وفاز في الدقائق الأخيرة 4-3 ضمن مباريات الجولة الـ 14 بمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ليفربول، هدفين في آخر دقائق من المباراة بفارق دقيقة واحدة، ليحول خسارته 2-3 إلى فوز كبير 4-3، يضعه في وصافة الدوري الإنجليزي، برصيد 31 نقطة خلف نادي آرسنال المتصدر بـ 33 نقطة، فيما ظل رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر، وتظل محاولاته مستمرة للابتعاد عن منطقة الخطر.

وبسبب الأحداث الدرامية التي شهدتها مباراة ليفربول وفولهام، وصفها النقاد بأنها واحدة من أقوى مباريات الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت نتيجة المباراة إثارة كبيرة، وتبادل الفريقان التقدم، حيث جاءت الأهداف كالتالي:

– في الدقيقة 20 أحرز ليفربول الهدف الأول عن طريق الخطأ من حارس مرمى فولهام برنار لينو، عندما ارتدت ركلة حرة لألكسندر أرنولد من العارضة إلى ظهره.

– في الدقيقة 24 تعادل هاري ويلسون لفولهام.

– في الدقيقة 38 سجل أليكس ماك أليستر من تسديدة رائعة، ليتقدم ليفربول مجددا.

– في الدقيقة 45، تعادل تيتي لفريق فولهام اللندني.

– في الدقيقة 80 ، سجل بوبي ريد هدف التقدم لفولهام للمرة الأولى.

– في الدقيقة 87 تعادل ليفربول، من تسديدة صاروخية للاعبه الياباني واتارو إيندو.

– في الدقيقة 88، سجل ألكسندر أرنولد، هدفا قاتلا، ليخطف لفريقه النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة يحافظ ليفربول، على سجله دون هزائم في ملعبه آنفيلد في الدوري الممتاز منذ أكتوبر 2022.