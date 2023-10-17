ليفربول يجهز الخطة.. محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

مع الإعلان عن تجهيز نادي ليفربول الإنجليزي، عروض لخليفة نجمه الدولي المصري محمد صلاح، في الصحف البريطانية، تجدد الحديث في الصحف السعودية، عن إمكانية انتقال محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عام، إلى ناد سعودي، خلال الموسم المقبل.

وكان نادي الاتحاد السعودي، حسب تقارير صحفية متعددة، تقدم بعرض رسمي إلى ليفربول خلال الصيف الماضي، من أجل ضم محمد صلاح وصل إلى 150 مليون جنيه استرليني وتم رفضه.

وتتنافس أكبر أندية سعودية، وهي الهلال، النصر، الإتحاد، الأهلي، والشباب، على ضم المصري محمد صلاح للعب في دوري روشن السعودي الموسم المقبل، بمزيد من الإغراءات المادية التي جذبت نجوم الدوريات الكبرى، للعب في الدوري السعودي، حسب صحف سعودية.

ماذا قدم محمد صلاح هذا الموسم؟

ويقدم محمد صلاح حتى الآن بداية موسم رائعة، حيث حقق أعلي مساهمة هجومية بين لاعبي الأندية الإنجليزية، حيث ساهم في 10 مساهمات تهديفية، خلال مشاركته في 10 مباريات بقميص الريدز في مسابقتي الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الأوروبي هذا الموسم.

وسجل محمد صلاح 6 أهداف مع ليفربول حتى الآن، منهم 5 أهداف في البريميرليج، وهدف وحيد في اليوروباليج، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزى.

بديل محمد صلاح

ويستعد ليفربول لمرحلة ما بعد محمد صلاح، بتجهيز خليفة وبديل للدولي المصري، استعداد للسماح بمغادرته، إذا وصل عرض يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، حسب تقرير لصحيفة “ميرور” البريطانية.

ووضعت إدارة نادي ليفربول، نجم منتخب ألمانيا، ونادي بايرن ميونخ، ليروي ساني، كهدف أول، لتعويض صلاح، رغم أن عقده مع النادي البافاري ينتهي في عام 2025، إلا أنها مستعدة لتقديم عرض قياسي من أجل ضمه، سيكون من المقابل المالي الكبير التي ستحصل عليه من بيع صلاح.

وساني، البالغ من العمر 27عاما، لفت انتباه مدرب الريدز يورغن كلوب، بعدما بدأ الموسم الحالي بشكل رائع، إذ سجل 7 أهداف من خلال مشاركته في 11 مباراة.

وإدارة ليفربول، مستعدة حسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، لدفع مبلغ للتعاقد مع ساني، يتجاوز قيمة صفقة داروين نونيز التي كلفت النادي نحو 64.2 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 21.4 مليون جنيه إسترليني متغيرات.

وصفقة ساني، ليست سهلة، أو مضمونة، حيث تواجه إدارة ليفربول، عقبة كبيرة، لإتمامها، في ظل رغبة نادي ريال مدريد الإسباني، الحصول على خدمات نجم منتخب ألمانيا أيضا.

وقبل أن ينتقل إلى بايرن ميونخ عام 2020، بسبب رغبته في المشاركة بشكل أكبر، كان ساني أحد نجوم مانشستر سيتي الإنجليزي منذ 2016، وقبلها كان قريباً من الانتقال إلى صفوف فريق “الريدز”، وهو ما أكده اللاعب بنفسه في تصريحات لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية سابقاً.

ولا يعتبر ساني، اللاعبَ الأول الذي يرتبط اسمه بنادي ليفربول من أجل خلافة صلاح، إذ سبق أن أشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى اهتمام النادي الإنجليزي بخدمات فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد البرازيلي، بالإضافة إلى البرتغالي جواو فيليكس، لاعب نادي أتلتيكو مدريد المُعار إلى صفوف برشلونة، وأيضاً مواطنه بيدرو نيتو، المحترف في صفوف فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.