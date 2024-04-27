ليفربول يتفق مع فينورد على ضم أغلى مدرب هولندي

توصل فريقا ليفربول الإنجليزي وفينورد الهولندي إلى اتفاق على مبلغ مالي قدره 12 مليون دولار للمدرب الهولندي آرني سلوت، الذي سينتقل إلى أنفيلد هذا الصيف كبديل ليورغن كلوب، كما أوردت وسائل الإعلام البريطانية ومنها “ذا اتليتيك”.

وبلغ عرض ليفربول الأول الذي تم رفضه حوالي 9 ملايين يورو (9.7 مليون دولار)، لكن الصفقة تتضمن الآن 2 مليون يورو إضافية (2.14 مليون دولار ) كإضافات ليصل المجموع إلى 11 مليون يورو (12 مليون دولار).

ويضمن الاتفاق المالي بين الناديين أن سلوت بات أغلى مدرب في تاريخ هولندا، وهو ما يسلط الضوء على تصميم ليفربول على اختيار المرشح المناسب في أعقاب استقالة كلوب.

ولا يتوقع أن تكون هناك أي عوائق عندما يتعلق الأمر بالشروط الشخصية مع المدرب نفسه، ومن شبه المؤكد أنه تم الاتفاق عليها بشكل مؤقت على الأقل مسبقاً.

وقاد سلوت فينورد إلى لقب الدوري الهولندي في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ ست سنوات وتوّج معه بالكأس المحلية الأحد الماضي.

وكان سلوت (45 عاماً) قال في وقت سابق لقناة “إي إس بي إن”: “الشيء الوحيد الذي يُمكنني قوله حول الأمر هو أن الناديين في مفاوضات. ومن الواضح بالنسبة لي أنني أرغب بالانتقال إلى ليفربول. أنا أنتظر الآن لرؤية ما إذا كان الناديان سيتوصلان إلى اتفاق. أنا واثقٌ جداً من ذلك”.

ومن المقرر أن ينضم مساعد مدرب فينورد سيبكي هولشوف ورئيس الأداء روبن بيترز إلى سلوت في ليفربول.

وقد وافق كلوب على تعيين سلوت الوشيك في مؤتمره الصحفي بعد ظهر الجمعة قبل مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام يونايتد.

وقال كلوب، الذي سيتنحى في نهاية الموسم بعد تسع سنوات في الفريق: ” سيحصل سلوت على أفضل وظيفة في العالم”.

وأوضح كلوب أن فشل ليفربول في التتويج بلقب الدوري هذا الموسم يمكن أن يكون في الواقع مساعدة لخليفته، لأن التوقعات قد لا تكون عالية في الموسم المقبل.

بدوره، أبدى مدافع ليفربول الهولندي فيرجيل فان دايك إعجابه بأسلوب مواطنه سلوت الهجومي، معتبراً أنه قد يكون الأمثل لليفربول.

وقال قائد الـ”ريدز” بعد الخسارة المؤلمة أمام إيفرتون: “من الصعب أن أجيب بالطبع، لكن أعتقد أن أرنه سلوت هو ربما أحد أفضل المدربين الهولنديين حالياً”.

وأضاف: “أعتقد أنه بطريقة لعبه وفلسفته، يُمكن أن يكون مدرباً لليفربول”.