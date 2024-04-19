في غياب مانشستر سيتي.. موعد مباراتي أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

يتطلع فريقا أرسنال وليفربول لمصالحة جمهورهما والانقضاض على قمة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، بالتزامن مع انشغال نادي مانشستر سيتي بلعب مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس إنجلترا.

ويحتل نادي مانشستر سيتي، حامل لقب البريميرليج في المواسم الـ3 الأخيرة، صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، بفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثاني، وليفربول، صاحب المركز الثالث.

يأتي ذلك بعدما ودعت الفرق الثلاثة البطولات الأوروبية، حيث ودع كل من مانشستر سيتي وأرسنال دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ، من دور الـ8، فيما أنهي نادي أتالانتا الإيطالي مشوار ليفربول بمسابقة الدوري الأوروبي من الدور ذاته.

مباريات الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز

ويحل فريق أرسنال الجريح ضيفا ثقيلا على نادي ولفرهامبتون غدا السبت بالجولة 34 من بطولة الدوري، التي تشهد أيضا مواجهة صعبة لفريق ليفربول أمام فولهام يوم الأحد.

وتأجلت مباراة مانشستر سيتي مع توتنهام، بسبب مشاركة السيتي ضد تشيلسي غدا السبت في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

مباراة أرسنال وولفرهامبتون

يدخل أرسنال مباراة ولفرهامبتون بعد منى بخيبة أمل ثقيلة لحقت به في المسابقة المحلية بعد خسارته على ملعبيه أمام أستون فيلا صفر / 2 في المرحلة الماضية للبطولة، قبل أن يخرج من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي على يد نادي بايرن ميونخ.

ورغم النتائج السيئة لفريق أرسنال، إلا أن مدرب أرسنال، ميكيل أرتيتا، يرغب في إنهاء الموسم بشكل جيد، حيث قال عقب الخسارة من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا “بحلول الغد سنكون في كامل تركيزنا لمواجهة وولفرهامبتون”.

موعد مباراة أرسنال وولفرهامبتون

مباراة أرسنال وولفرهامبتون لن تكون مواجهة سهلة بين الفريقين، فـ “وولفرهامبتون” صاحب المركز الـ11 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 43 نقطة، يسعى لاستغلال الأرض والجمهور للعودة إلى طريق الانتصارات، الذي غاب عنه في آخر 4 مباريات

ويستضيف ملعب مولينيو، يوم السبت 20 أبريل 2024، مباراة أرسنال وولفرهامبتون، التي من المقرر أن تنطلق في تمام الساعة 07.30 مساءً بتوقيت مصر، 08.30 مساءً بتوقيت السعودية.

مباراة ليفربول وفولهام

وعلى الجانب الاخر يسعى فريق ليفربول حصد النقاط الثلاث حينما يحل ضيفا على فريق فولهام، الذي يحتل الترتيب الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة.

وغابت الانتصارات عن فريق ليفربول منذ 4 أبريل الجاري، حينما فاز على شيفيلد يونايتد بنتيجة 3 -1، ثم تعادل مع مانشستر يونايتد وخسر مؤخرا من فريق كريستال بالاس، قبل أن يودع المسابقة القارية على يد فريق أتالانتا الإيطالي أمس الخميس.

بينما يتطلع نادي فولهام لاستغلال الفوز الذي حقق على فريق ويستهام يونايتد 2 -صفر لتحسين مركزه في جدول الترتيب.

موعد مباراة ليفربول وفولهام

يحتضن ملعب كرافن كوتاج مباراة ليفربول وفولهام يوم الأحد 21 أبريل، ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 05.30 مساء بتوقيت القاهرة، 06.30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.