ليفاندوفسكي يؤكد بقاءه مع برشلونة

أكد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي التزامه بمشروعه مع فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، معربًا عن رغبته في الاستمرار مع الفريق الكتالوني في الموسم المقبل. ليضع حدًا للشائعات حول مستقبله بعد فترة من التكهنات حول إمكانية رحيله.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن العقد المبرم بين ليفاندوفسكي وبرشلونة، والذي يمتد لأربع سنوات، يتضمن شروطًا مالية مغرية، حيث يحصل اللاعب على راتب تصاعدي يبدأ من 20 مليون يورو في الموسم الأول وصولًا إلى 32 مليون يورو في الموسم الثالث.

وقد مثلت هذه الشروط المالية عاملًا حاسمًا في قرار “ليفا” بالبقاء، خاصة وأنها تتفوق على العروض التي تلقاها من أندية أخرى، بما في ذلك أندية خليجية.

ومنذ انضمامه إلى برشلونة قادمًا من بايرن ميونيخ الألماني في عام 2022، أثبت ليفاندوفسكي قيمته الكبيرة للفريق، حيث ساهم في تحقيق لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسبانية في الموسم الماضي.

وعلى الرغم من تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي، إلا أن ليفاندوفسكي حافظ على مستواه التهديفي المميز، مما يؤكد أهميته كركيزة أساسية في خط هجوم الفريق.

وفي تصريحات صحفية، أعرب ليفاندوفسكي عن تفاؤله بمستقبل الفريق، مؤكدًا ثقته في قدرة برشلونة على تحقيق المزيد من الألقاب في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن الفريق يمتلك المقومات اللازمة للعودة إلى منصات التتويج، بفضل العمل الجاد والتفاني الذي يظهره اللاعبون والجهاز الفني.