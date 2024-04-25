للمرة الأولى طاقم تحكيم نسائي بالكامل في الدوري الإيطالي

سيدير طاقم تحكيم من النساء بالكامل ​​مباراة في دوري الدرجة الأولى المحلي لكرة القدم لأول مرة مطلع الأسبوع المقبل، كما أعلنت رابطة الحكام الإيطالية اليوم الخميس.

ويستضيف إنتر ميلان بطل الدوري تورينو يوم الأحد المقبل، وستدير المباراة ماريا سولي فيريري كابوتي ويعاونها فرانشيسكا دي مونتي وتيتسيانا تراشاتي.

ويأتي هذا الإنجاز في كرة القدم الإيطالية التي يهيمن عليها الرجال تقليديا في الوقت الذي تعاني فيه الرياضة من قضايا الشمولية.

ودخلت فيريري كابوتي (33 عاما) التاريخ كأول حكمة في الدوري الإيطالي عندما أدارت مباراة ساسولو وسالرنيتانا عام 2022، وقد أدارت حتى الآن ست مباريات في دوري الأضواء هذا الموسم.

كما ستشهد مباراة الأحد على ملعب سان سيرو مواصلة إنتر احتفالاته بلقبه العشرين للدوري والذي حصده بعد فوزه بالقمة المحلية 2-1 على ميلان يوم الاثنين الماضي.