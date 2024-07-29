فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

إسبانيا تتوج بلقب بطولة أوروبا بعد فوزها على فرنسا

حصدت إسبانيا لقبها الأوروبي الثاني عشر، لتصبح أكثر من توج باللقب.

فريق التحرير by فريق التحرير
بطولة أوروبا

في ليلة تاريخية على ملعب “ويندسور بارك”، خطف منتخب إسبانيا الأضواء وتوج بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا.

في مباراة نهائية مثيرة، فرضت “لا روخا” سيطرتها على مجريات اللعب، لتثبت علو كعبها على نظيرها الفرنسي بهدفين نظيفين.

بطولة أوروبا

جاء الشوط الأول متكافئا، قبل أن يفتتح إيكر برافو التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 41، معلنا عن بداية تفوق إسباني واضح.

بطولة أوروبا الثانية عشر لإسبانيا

وفي الشوط الثاني، حسم أساني دياو المباراة بهدف ثانٍ، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه اللقب القاري. بهذا الفوز، عززت إسبانيا مكانتها في كرة القدم الشبابية، وحصدت لقبها الأوروبي الثاني عشر، لتصبح أكثر من توج باللقب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...