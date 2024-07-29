إسبانيا تتوج بلقب بطولة أوروبا بعد فوزها على فرنسا

في ليلة تاريخية على ملعب “ويندسور بارك”، خطف منتخب إسبانيا الأضواء وتوج بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا.

في مباراة نهائية مثيرة، فرضت “لا روخا” سيطرتها على مجريات اللعب، لتثبت علو كعبها على نظيرها الفرنسي بهدفين نظيفين.

جاء الشوط الأول متكافئا، قبل أن يفتتح إيكر برافو التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 41، معلنا عن بداية تفوق إسباني واضح.

? هدف إيكر برافو



✅ إسبانيا 1️⃣➖0️⃣ فرنسا



?| نهائي يورو تحت 19

pic.twitter.com/4MKizEnzkz — منتخب إسبانيا (@spain_national) July 28, 2024

بطولة أوروبا الثانية عشر لإسبانيا

وفي الشوط الثاني، حسم أساني دياو المباراة بهدف ثانٍ، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه اللقب القاري. بهذا الفوز، عززت إسبانيا مكانتها في كرة القدم الشبابية، وحصدت لقبها الأوروبي الثاني عشر، لتصبح أكثر من توج باللقب.

? مستقبل كبير



داني رودريجز (18) سنة لاعب برشلونة أتلتيك ، رغم خروجه مبكراً من النهائي إلا أنه من الابرز في البطولة ?



?| أحد أهدافه في يورو تحت 19

pic.twitter.com/oc6KC2QvJP — منتخب إسبانيا (@spain_national) July 28, 2024