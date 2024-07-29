إسبانيا تتوج بلقب بطولة أوروبا بعد فوزها على فرنسا

في ليلة تاريخية على ملعب “ويندسور بارك”، خطف منتخب إسبانيا الأضواء وتوج بلقب بطولة أوروبا للشباب تحت 19 عامًا.
في مباراة نهائية مثيرة، فرضت “لا روخا” سيطرتها على مجريات اللعب، لتثبت علو كعبها على نظيرها الفرنسي بهدفين نظيفين.
جاء الشوط الأول متكافئا، قبل أن يفتتح إيكر برافو التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 41، معلنا عن بداية تفوق إسباني واضح.
بطولة أوروبا الثانية عشر لإسبانيا
وفي الشوط الثاني، حسم أساني دياو المباراة بهدف ثانٍ، ليؤكد تفوق فريقه ويمنحه اللقب القاري. بهذا الفوز، عززت إسبانيا مكانتها في كرة القدم الشبابية، وحصدت لقبها الأوروبي الثاني عشر، لتصبح أكثر من توج باللقب.