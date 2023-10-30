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أسطورة يونايتد يشن هجوماً على برونو فيرنانديز

تعرض برونو فيرنانديز قائد مانشستر يونايتد لهجوم لاذع من أسطورة الفريق وقائده السابق روي كين بعد خسارة الدربي أمام مانشستر سيتي 0-3

فريق التحرير by فريق التحرير
أسطورة يونايتد يشن هجوماً على برونو فيرنانديز

شن روي كين، القائد التاريخي لمانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، هجوماً لاذعاً على لاعب الوسط الدولي البرتغالي برونو فيرنانديز بعد الخسارة الثقيلة التي تعرّض لها الفريق 0-3 في مباراة الديربي أمام جاره مانشستر سيتي.

قال روي كين الذي يعمل حالياً محللاً رياضياً لدى قناة سكاي سبورتس البريطانية، إن فيرنانديز لا يصلح لقيادة مانشستر يونايتد، واعتبره أحد أسباب الخسارة الكبيرة التي تلقاها الفريق.

وهي الخسارة الخامسة التي يتلقاها الشياطن الحمر هذا الموسم في الدوري الإنكليزي الممتاز، كما تعرض لخسارتين في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني وغلطة سراي التركي.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن في ترتيب البطولة المحلية برصيد 15 نقطة بعد انقضاء 10 مراحل، ويتأخر بفارق 11 نقاط عن توتنهام (26 نقطة) صاحب الصدارة.

وقال كين الدولي السابق لمنتخب إيرلندا غثر انتهاء المباراة: “بعد اليوم، أول شيء سأفعله هو سحب شارة الكابتن منه (برونو فيرنانيدز)”.

وأضاف: “أعلم أنه قرار يصعب اتخاذه، لكن برونو فيرنانديز ليس لديه ما يلزم كي يكون قائداً لهذا الفريق.. هو موهوب لكنه لا يمتلك شخصية القائد، شخصيته لا تؤهله لإرتداء شارة قيادة مانشستر يونايتد”.

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