كيليان مبابي في ريال مدريد.. استقبال أسطوري وسط 80 ألف مشجع

ارتدى كيليان مبابي، أخيرا قميص نادي ريال مدريد، الثلاثاء، محققا حلم طفولته في ملعب سانتياغو برنابيو المزدحم.

كان ما يقرب من 80 ألف مشجع متواجدين في ملعب برنابيو، للترحيب بنجم هجوم منتخب فرنسا الدولي، كيليان مبابي، البالغ من العمر 25 عامًا خلال حفل تقديمه الرسمي كأحدث لاعب في النادي.

دخول سينمائي لكيليان مبابي ملعب برنابيو

بعد توقيع عقده لمدة 5 سنوات مع النادي الإسباني إلى جانب رئيس النادي فلورنتينو بيريز، دخل كيليان مبابي، المسرح الذي أقيم في ملعب سانتياغو برنابيو، وسط هتافات عالية من مشجعي مدريد.

وابتسم كيليان مبابي، وهو يرتدي القميص رقم 9، ابتسامة عريضة، ولوح للجماهير التي هتفت باسمه، ثم احتضن بيريز، ولاعب ومدرب ريال مدريد السابق زين الدين زيدان، الذي دعا مبابي، لزيارة النادي الإسباني لأول مرة عندما كان مجرد مراهق.

سأعطي حياتي لريال مدريد

وقال مبابي، للجماهير بلغة إسبانية جيدة:” إنه يوم رائع بالنسبة لي”.. “منذ أن كنت طفلاً كنت أحلم باللعب لريال مدريد، واليوم أنا هنا.. هذا يعني لي الكثير”.

وأضاف:” الآن لدي حلم آخر، وهو الارتقاء إلى مستوى تاريخ هذا النادي، أفضل ناد في العالم”.. “سأعطي حياتي لهذا النادي، ولهذا الدرع”.

? "Hola #Madridistas! I'm really happy to wear the Real Madrid shirt. I'm looking forward to playing my first match soon. Hala Madrid!" ?#WelcomeMbappé pic.twitter.com/CsxHBRUEID — Real Madrid C.F. ???? (@realmadriden) July 16, 2024

وأنهى كيليان مبابي، كلمته بطلب من الجمهور الانضمام إليه وهتاف “هلا مدريد”، على غرار ما فعله نجم طفولته – و”الصديق الآن”، كريستيانو رونالدو عندما وصل إلى النادي، حسب وسائل إعلام إسبانية.

ثم قام مبابي، بتقبيل درع النادي، وتجول في ملعب برنابيو، وهو يركل الكرات إلى الجماهير في المدرجات.

عرض الرقم القياسي لكأس أوروبا على المسرح

تم عرض الرقم القياسي لكأس أوروبا 15، الذي فاز به ريال مدريد على المسرح الذي تم فيه تقديم مبابي.

وكان أقاربه، ومسؤولو النادي، والعديد من اللاعبين السابقين على المسرح أيضا.

كما تم عرض بعض اللحظات الأكثر شهرة في النادي أثناء تشغيل أغنية “Nessun Dorma” عبر مكبرات الصوت.

أرى والدتي تبكي

وقال مبابي، الذي خضع في وقت سابق من الثلاثاء، لفحص طبي مع أطباء ريال مدريد:” أرى عائلتي سعيدة، وأرى والدتي تبكي”.

وتم عرض رسالة “مرحبًا يا مبابي” على لوحات الفيديو الكبيرة في ملعب برنابيو الذي تم تجديده حديثا، والذي تم إغلاق سقفه خلال حفل منتصف النهار في العاصمة الإسبانية.

كما تم عرض صور لمسيرة مبابي الكروية، بالإضافة إلى صور تظهر مبابي، وهو يرتدي زي ريال مدريد عندما كان طفلاً، ويقف بجانب نجم النادي السابق رونالدو.

مبابي.. أنه يوم تاريخي لي ولعائلتي

وقال كيليان مبابي، في وقت لاحق في مؤتمره الصحفي، وهو يرتدي بدلة وربطة عنق:” لقد كان يوما تاريخيًا بالنسبة لي ولعائلتي”.. “لقد كان الأمر أعظم مما كنت أتوقعه.. إنه لشرف وشرف كبير أن أكون لاعبًا في ريال مدريد”.

بيريز يصف ضم مبابي بعمل تاريخي

ووصف بيريز عرض مبابي، بأنه “عمل تاريخي” للنادي.

وقال بيريز:” نرحب اليوم بلاعب استثنائي يحقق اليوم حلم طفولته”.. “اليوم أنت هنا لأنه شيء أردته. شكرًا لك على بذل جهد كبير لتتمكن من ارتداء هذا القميص الأبيض”.

سألعب في المكان الذي يختاره المدرب

وقال كيليان مبابي:” لا يوجد مكان أفضل للفوز بالألقاب من ريال مدريد”.. “أولويتي هي العودة إلى التدريب والتأقلم مع الفريق حتى أتمكن من مساعدة الفريق على الفوز”.

وأضاف مبابي:” أنا متحمس للعب مع الجميع”.. “سألعب في المكان الذي يريدني المدرب أن ألعب فيه”.

مبابي يلتقي بأنشيلوتي وزملائه الجدد

ومبابي، هو الفائز بكأس العالم مع فرنسا لكنه لم يفز بعد بدوري أبطال أوروبا، وهي مسابقة الأندية التي هيمن عليها ريال مدريد في العقد الماضي.

والتقى مبابي، بالمدرب كارلو أنشيلوتي، والعديد من زملائه الجدد قبل تقديمه للجماهير في ملعب برنابيو.

وقال، إن زملائه في منتخب فرنسا الذين يلعبون لريال مدريد، والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، كانوا من بين أولئك الذين حاولوا إقناعه بالانضمام إلى النادي الإسباني.

جاء تقديم كيليان مبابي، بعد مشاركته في بطولة أوروبا 2024، حيث خسرت فرنسا أمام البطل النهائي إسبانيا في الدور قبل النهائي.

ريال مدريد ينجح في ضم مبابي بعد سنوات من التفاوض

وبعد سنوات من محاولة التعاقد مع اللاعب الشاب، توصل ريال مدريد أخيرا إلى اتفاق معه في يونيو الماضي، عندما اختار عدم البقاء مع باريس سان جيرمان.

ولعب مبابي، في الأندية الفرنسية فقط، قبل ريال مدريد، حيث لعب أولاً في موناكو، قبل انضمامه إلى باريس سان جيرمان، والبقاء هناك طوال المواسم السبعة الماضية.

وجعل بيريز، التعاقد مع كيليان مبابي، أولوية استراتيجية للنادي منذ أن فشل النادي في ضمه عندما زار مرافق النادي عندما كان مراهقًا صغيرًا، وانضم بدلا من ذلك إلى أكاديمية موناكو للشباب.

في عام 2021، تم رفض عرض ريال مدريد، بعد أن عرض على باريس سان جيرمان عرضًا بقيمة 180 مليون يورو، وهو نفس المبلغ الذي دفعه باريس سان جيرمان، لموناكو مقابل التعاقد مع مبابي المراهق قبل سنوات.