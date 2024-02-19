تقارير: كيليان مبابي وقّع لريال مدريد

أكدت تقارير إعلامية إسبانية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، وقّع رسمياً على عقد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر، مقابل 50 مليون يورو سنوياً.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي نهاية الموسم الجاري، وهو بات حراً منذ مطلع العام الجاري للتعاقد مع فريق اخر.

ووفقًا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد تم توقيع العقد الذي يمتد لخمسة مواسم بين الطرفين قبل أسبوعين.

ولفت تقرير الصحيفة المقربة من المرينغي أن مبابي سيتلقى الراتب الأعلى ضمن لاعبي ريال مدريد، لكنه لن يكون بعيدًا عن اللاعبين الآخريين أصحاب الأجور المرتفعة بالنادي مثل الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش والنمساوي دافيد ألابا.

وبحسب التقرير فإن النجم الفرنسي سيحصل على ما بين 15 إلى 20 مليون يورو صافية من الضرائب سنوياً، بالإضافة إلى مكافآت بحسب الأهداف المسجلة والانجازات.

وأشارت”ماركا” إلى أن مبابي لن يحصل على مكافأة التوقيع التي كان سينالها عام 2022 حينما سعى ريال مدريد للتعاقد معه، والتي بلغت وقتها 130 مليون يورو، بل سينال مكافأة مخفضة لكنها غير معلومة، وسيتم تقسيمها على السنوات الخمس، وهو ما يجعل دخله السنوي قريب من 50 مليون يورو.

وكان مبابي يتقاضى من سان جيرمان راتباً سنوياً يصل إلى 72 مليون يورو، ومكافأة تجديد بلغت 60 مليون يورو، ومكافأة ولاء قيمتها 80 مليون يورو، وهي التي تنازل عنها هذا الصيف، عندما أعلن رغبته في عدم تفعيل تجديد عقده مع النادي لعام إضافي.