ريال مدريد يعلن رسميا ضم كيليان مبابي 5 مواسم

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الاثنين، عن توقيع نجم هجوم منتخب فرنسا، كيليان مبابي، الفائز بلقب كأس العالم 2018، على عقد يربطه بالنادي الملكي لمدة 5 أعوام، في صفقة انتقال حر.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية “بي أيه ميديا”، أن المهاجم الفرنسي، كيليان مبابي، سينضم رسميا إلى الفريق صاحب الـ15 لقبا في دوري أبطال أوروبا، في الأول من يوليو المقبل، وذلك بعد يوم واحد من نهاية عقده مع فريقه السابق باريس سان جيرمان.

كيليان مبابي ينضم لريال مدريد 5 مواسم

وكان كيليان مبابي، البالغ من العمر، 25 عاما، أعلن في وقت سابق عن رحيله عن الفريق الفرنسي هذا الصيف.

وذكر بيان للنادي: “ريال مدريد وكيليان مبابي توصلا إلى اتفاق لكي يصبح لاعبا للفريق في المواسم الـ5 المقبلة”.

ووقع كيليان مبابي، عقدًا مدته 5 سنوات مع فريقه الجديد.

ويعد انتقال مبابي، إلى مدريد، أحد أكثر الانتقالات المتوقعة في تاريخ كرة القدم، ويأتي بعد عدة سنوات من الاهتمام من النادي الإسباني.

الحلم أصبح حقيقة

وقال مبابي بعد انتقاله: “الحلم أصبح حقيقة”.. “لا أحد يستطيع أن يفهم مدى سعادتي الآن”.

وفي الشهر الماضي، أكد اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا قراره بمغادرة باريس سان جيرمان – حيث سجل 256 هدفًا – عندما ينتهي عقده في 30 يونيو، قائلاً إنه يحتاج إلى “تحدي جديد بعد سبع سنوات”.

ماراثون التفاوض مع كيليان مبابي منذ 2022

حاول ريال مدريد التعاقد مع مبابي في عام 2022، عندما كان عقد المهاجم السابق في باريس سان جيرمان على وشك الانتهاء، لكنه اختار بدلاً من ذلك التجديد في بارك دي برينس.

وعقد مبابي لعام 2022 تضمن شرط تمديد لمدة 12 شهرًا لموسم 2024-25. ومع ذلك، فإن اللاعب الدولي الفرنسي فقط هو الذي يمكنه تفعيل هذا التمديد – وليس باريس سان جيرمان.

15 لقبا مع باريس سان جيرمان

وفاز مبابي بـ 15 لقبًا مع باريس سان جيرمان ، خلال فترة وجوده في العاصمة الفرنسية، بعد أن انضم في البداية على سبيل الإعارة من موناكو في عام 2018، بما في ذلك 6 ألقاب في الدوري الفرنسي.

ومع ذلك، لم يفز بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان، وخسر أمام بايرن ميونيخ في الظهور الأخير الوحيد للنادي في نهائي موسم 2019-20.

وينضم كيليان مبابي، إلى فريق مدريد الذي فاز للتو بلقبه الخامس في دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات، بعد فوزه يوم السبت 2-0 على بوروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي.

الانتقال متوقع من فبراير الماضي

تم إحياء اهتمام مدريد بالمهاجم هذا الموسم، حيث ذكرت صحيفة أثليتيك في يناير الماضي، أن الفرنسي كان على علم بالعرض التعاقدي الذي قدمه ريال مدريد.

أيضا وفق الصحيفة، فقد أبلغت شخصيات بارزة في مجلس الإدارة مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، قبل مباراة الذهاب في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ضد آر بي لايبزيج، في 13 فبراير، أنه يمكنه الاعتماد على مبابي اعتبارًا من الموسم المقبل.

وفبراير الماضي، كان مبابي قد بعث لنادي باريس سان جيرمان، رسالة مضمونها أنه لن ينفذ السنة الإضافية الاختيارية في عقده حتى عام 2025 والتي تم تضمينها في تجديده لعام 2022، ما يعني تركه للنادي في نهاية الموسم كلاعب حر.

وبعد أيام، أكد المهاجم قراره لزملائه في فريق باريس سان جيرمان، والمدرب لويس إنريكي.