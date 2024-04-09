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كيف رد يويفا على تهديدات داعش؟

أصر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) على إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في موعدها المحدد، على الرغم من التهديدات الإرهابية لتنظيم داعش، مع اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة جميع الحاضرين.

فريق التحرير by فريق التحرير
كيف رد يويفا على تهديدات داعش؟

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يوم الثلاثاء على تمسكه بإقامة مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الأسبوع في موعدها المحدد، وذلك على الرغم من التهديدات الإرهابية التي صدرت من تنظيم داعش.

وكان منفذ إعلامي تابع لتنظيم داعش الإرهابي قد نشر سلسلة من المنشورات التي تحث على تنفيذ هجمات على الملاعب التي تستضيف مباريات الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا في كل من باريس ومدريد ولندن، وذلك خلال يومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصدر يويفا بيانًا أكد فيه على علمه بالتهديدات الإرهابية المزعومة، وأوضح أنه على تواصل وثيق مع السلطات الأمنية في المدن المستضيفة للمباريات.

وأضاف البيان أن جميع المباريات ستقام في موعدها المحدد مع اتخاذ الترتيبات الأمنية المناسبة لضمان سلامة الجميع.

وتشمل هذه التدابير تعزيزات أمنية مشددة في الملاعب، وتفتيشًا دقيقًا للجمهور، وتواجدًا مكثفًا للشرطة في محيط الملاعب.

وتُقام مباريتان في مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد فريق مانشستر سيتي الإنكليزي يوم الثلاثاء، بينما يواجه أتلتيكو مدريد فريق بوروسيا دورتموند الألماني يوم الأربعاء.

وفي لندن، يلتقي أرسنال الإنكليزي مع بايرن ميونيخ الألماني يوم الثلاثاء، بينما يستضيف باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية برشلونة الإسباني في اليوم التالي.

وأعلن وزيرا الداخلية في فرنسا وإسبانيا عن تشديد الإجراءات الأمنية في الملاعب، لضمان سلامة جميع الحاضرين.

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