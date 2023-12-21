كيف رد ويفا على حكم محكمة العدل الأوروبية؟

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) بياناً رد فيه على حكم محكمة العدل الأوروبية حول انتهاكه لقوانين الاتحاد الأوروبي على خلفية قيامه بخطوات لمنع إنشاء بطولة خارج إدارته تحت مسمى الدوري السوبر الأوروبي (سوبر ليغ).

وأكد البيان على أن “الحكم لا يعني الموافقة أو التحقق من صحة ما يسمى الدوري السوبر. بل إنه يسلّط الضوء على النقص الموجود مسبقًا في إطار التفويض المسبق من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو الجانب الفني الذي تم الاعتراف به بالفعل ومعالجته في حزيران/يونيو 2022 مع إقرار قوانين جديدة”.

وشدد ويفا على أن قوانينه الجديدة تمتثل لجميع القوانين واللوائح الأوروبية ذات الصلة.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والأوروبي لكرة القدم لعرقلة إنشاء الدوري السوبر الأوروربي تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أكدت رابطة مشجعي كرة القدم في أوروبا أنه “لا مجال” لإعادة إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي، ووعدت بـ”مواصلة القتال” لمنع اقامته.

وكانت فكرة إنشاء بطولة “الدوري السوبر الأوروبي” انطلقت عام 2021 بمشاركة 12 فريقاً، وهي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتشيلسي وتوتنهام من إنكلترا، ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من إسبانيا، يوفنتوس وإنتر وميلان من إيطاليا.

وكان اخر المنسحبين يوفنتوس الذي تعرّض لضعوط محلية وقارية والتهديد بحرمانه من المشاركات الأوروربية وكان من ضمن الشروط التي فرضت عليه الانسحاب من دوري المؤتمر الأوروبي الذي تأهل إليه بحلوله سادسا محلياً بعد حسم 10 نقاط من رصيده، والإعلان عن تخليه عن فكرة الدوري السوبر الأوروبي.