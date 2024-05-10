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من صاحب الفضل بوصول ريال مدريد إلى نهائي دوري الأبطال؟

سجل خوسيلو هدفين خلال 3 دقائق ليقود فريقه ريال مدريد إلى الفوز والتأهل للمباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا، فمن كان صاحب فكرة إشراكه؟

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أنشيلوتي ريال مدريد

لعب الإيطالي دافيدي أنشيلوتي، نجل كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم ومساعده، دورًا حاسماً في فوز فريقه المثير على بايرن ميونيخ الألماني في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

فقد أظهرت لقطات تلفزيونية دافيدي، وهو يطلب من كارلو إشراك المهاجم خوسيلو في المباراة.

وبالفعل، استجاب كارلو لطلب ابنه، ودفع بخوسيلو إلى الملعب في الدقيقة 81. ونال دافيدي ما أراد، حيث نجح خوسيلو في تسجيل هدفين حاسمين في الوقت القاتل، ليقلب تأخر ريال مدريد بهدف إلى فوز مثير 2-1.

وتؤكد هذه الحادثة على العلاقة الوثيقة بين المدرب القدير وابنه، والاحترام المتبادل بينهما. كما تُظهر تأثير دافيدي على والده من الناحية الفنية، حيث أثبت أنه قادر على تقديم أفكار قيمة تُساهم في تحسين أداء الفريق.

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