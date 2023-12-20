كورتوا يغيب عن يورو 2024

أعلن تيبو كورتوا حارس منتخب بلجيكا وفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، أنه سيغيب عن بطولة أوروبا “لكرة القدم”يورو 2024” المقررة في ألمانيا بين 14 حزيران/يوينو و14 تموز/يوليو، لعدم تعافيه بشكل كامل من إصابة في الركبة.

وتعرض كورتوا لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى خلال حصة تدريبية قبيل انطلاق الدوري الإسباني في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث خضع لعملية جراحية تكللت بالنجاح، وهو حالياً في طور التعافي.

وقال كورتوا في مقابلة مع قناة “في.آر.تي” التلفزيونية: أحتاج إلى التعافي بشكل كامل ولذلك رأيت أنه من الأفضل إعلان هذا الأمر مبكراً. لو خدمني الحظ قد أعود للمباريات في أيار/مايو لكنني لن أكون جاهزاً أبداً للبطولة… لا يمكنني حراسة المرمى بأداء يقترب من 80% أو 85% ولذلك يجب أن أترك الأمر لحارس آخر”.

في المعدل يحتاج لاعبي كرة القدم، الذين يتعرضون للإصابة نفسه لفترة تعافي بين 6 و9 أشهر بالإضافة إلى فترة تدريب لاستعادة اللياقة للدخول في المنافسات.

وشدد كورتوا على أن غيابه عن البطولة لن يكون توديعاً لمنتخب بلجيكا على الرغم من انسحابه من الفريق في حزيران/يونيو الماضي عقب خلاف مع المدرب دومينيكو تيديسكو، لعدم منحه شارة قيادة المنتخب.

وحول الموضوع قال كورتوا: “كان قراراً خاطئاً مني المغادرة بعد المباراة ضد النمسا. أريد أن أعتذر عنه للفريق وخاصة للجماهير”.

واضاف: “كرة القدم رياضة جماعية وليست رياضة فردية. كان للقرار الذي اتخذته في ذلك الوقت تأثير ضئيل علي شخصياً، لكن كان له عواقب وخيمة على المجموعة. لقد أحدثت ضجة قبل مباراة إستونيا – كان بإمكاني فعل الشيء نفسه بعد ذلك. لكن في تلك اللحظة، كنت على حافة الهاوية قليلاً”.

وأوضح: “كنت على بعد أسبوع من حفل زفافي. ونعم, ربما أكون قد نسفت كل شيء بسرعة كبيرة، لكن مشاعري كانت – على ما أعتقد – على حق”.

ما زلت أحب اللعب للمنتخب الوطني لكن هذا الموسم يجب أن أركز على ريال مدريد. بطولة أوروبا لا تتناسب مع رغبتي في العودة بصورة مثالية.. سنرى العام المقبل كيف ستسير الأمور مع الشياطين الحمر”.