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بعد تأكد انتهاء موسمه.. كورتوا يخضع لجراحة في ركبته

سيفتقد ريال مدريد خدمات حارسه الأساسي تيبو كورتوا في المراحل الحاسمة من الموسم، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني.

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كورتوا

أعلن نادي ريال مدريد، متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، أن حارسه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا خضع لعملية جراحية ناجحة لعلاج تمزّق في الغضروف المفصلي الداخلي لركبته اليمنى.

وأصيب كورتوا (31 عامًا) خلال تدريبات فريقه يوم الثلاثاء، وهي انتكاسة جديدة له بعد غيابه عن الملاعب منذ آب/أغسطس الماضي بسبب قطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وستبدأ عملية تعافي كورتوا في الأيام المقبلة، ومن غير المرجح أن يعود إلى ريال مدريد قبل نهاية الموسم الحالي.

ولن يتمكن كورتوا من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا (يورو 2024) المقررة الصيف المقبل في ألمانيا.

ويواجه ريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا فريق مانشستر سيتي، حامل اللقب.

يسير الملكي بثبات نحو استعادة لقب الدوري الإسباني من منافسه اللدود برشلونة، حيث يتصدر بفارق 8 نقاط عن النادي الكاتالوني قبل تسع مراحل على نهاية الموسم.

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