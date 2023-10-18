كم سيغيب نيمار عن الهلال بعد تعرّضه للإصابة مع البرازيل؟

عاش المنتخب البرازيل لكرة القدم يوماً لا ينسى تجلى بخسارة أمام الأورغواي بثنائية نظيفة ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وتعرض نجمه نيمار لإصابة في الركبة تبدو خطيرة إذ غادر الملعب باكياً.

ورصدت الكاميرا اللاعب البالغ من العمر 31 عاماً عند الدقيقة 44 وهو ممدد على الأرض ممسكاً بركبته وقد أحاط به لاعبو المنتخبين.

وقد تم نقل نيمار على نقالة وبدا يبكي من شدة الألم.

وبعد انتهاء المباراة، أدلى طبيب المنتخب رودريغو الأسمر بتصريح قال فيه إن اللاعب خضع بالفعل لفحوصات أولية وإنه سيتم عمل المزيد اليوم الأربعاء.

وأضاف: “ستكون الساعات الـ 24 المقبل مهمة لمعرفة كيف ستستجيب الركبة، وكيف سيكون وضع التورم.. وسوف يخضع للتصوير لتحديد التشخيص النهائي”.

وتابع: “من السابق لأوانه القول إذا كان هناك إصابة في الرباط الصليبي. دعونا ننتظر الفحوصات بهدوء، وتقييم الحالة، وبمجرد أن يكون لدينا أي أخبار سوف نتيحها للجميع”.

بدوره اكتفى نيمار بمنشور عبر حاصية “ستوري” على حسابه في “إنستغرام” قال فيها: “الله يعلم كل شيء.. كل الشرف وكل المجد سيكون لك دائماً يا ربي. لا يهم ما يحصل، لدي إيمان”.

في المقابل ذكرت تقارير صحافية برازيلية نقلاً عن مقربين من نيمار أن الإصابة ستبعد اللاعب لفترة طويلة.

وفي حال صحة التوقعات بإن نيمار أصيب بقطع في الرباط الصليبي، فهذا يعني أن اللاعب سيغيب عن فريقه الهلال السعودي لفترة قد تصل إلى 8 أشهر.

وقال كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد وزميل نيمار في “السليساو” لتلفزيون غلوبو: “دعونا نأمل ألا يكون الأمر خطيراً.. إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، نحن نحبه جداً. لقد كان يعاني كثيراً من الإصابات وعندما بدأ باستعادة عافيته إصيب مرة أخرى”.