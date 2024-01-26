كلوب ينهي مشواره مع ليفربول

كشف الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، الجمعة، أنه سيترك نهاية الموسم، أي قبل عام من نهاية عقده مع النادي الذي يشرف عليه منذ 2015.

ونشر الموقع الإلكتروني لنادي ليفربول فيديو مقابلة مع كلوب قال فيه “سأغادر النادي في نهاية الموسم.. أعلم أنها صدمة”.

وأضاف: “أستطيع أن أفهم أن الأمر صادم للكثير من الناس في هذا الوقت ولكن يمكنني شرحه – أو على الأقل أحاول شرحه.. أنا أحب كل شيء عن هذا النادي، أحب كل شيء عن المدينة، أحب كل شيء عن مشجعينا، أحب الفريق، أحب الموظفين. أحب كل شيء. لكن حقيقة أنني أتخذ هذا القرار يدل على أنني مقتنع بأنه القرار الذي يجب علي اتخاذه.. كيف أشرح ذلك، طاقتي نفدت. ليس لدي أي مشكلة الآن، من الواضح أنني كنت أعلم منذ فترة طويلة أني سأضطر الى الإعلان عن ذلك في وقت ما، لكني بخير الآن. أعلم أنني لا أستطيع القيام بهذه المهمة مراراً وتكراراً”.

Jürgen Klopp will host a special press conference at the AXA Training Centre this afternoon to discuss his decision to leave Liverpool at the end of the current season.



Watch it live from 3pm GMT. — Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024

منذ وصوله إلى الريدز في عام 2015، فاز بجميع الألقاب الممكنة تقريباً بينها لقب الدوري الإنكليزي عام 2020 لأول مرة منذ 1990، ودوري أبطال أوروبا في 2019 وكأس إنكلترا (2022) وكأس الرابطة (2022) والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية (2019).

وأكد كلوب أنه أخبر المسؤولين في النادي عن نيته التنحي في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.

وقال: “عندما جلسنا معاً نتحدث عن التعاقدات المحتملة، والمعسكر الصيفي القادم، ظهرت الفكرة.. لست متأكداً من أن هذا مكاني، وفوجئت بذلك. من الواضح أنني بدأت في التفكير في الأمر”.

واعتبر جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق ومحلل سكاي سبورتس الحالي أن هذا الخبر بمثابة ضربة للنادي. وقال: كنت اعتقد أنه سيبقى لعدة سنوات أخرى في النادي. يا له من مدرب، ومن رجل، دعنا نودعك بانتصار كبير” في إشارة لرغبته بفوز الفريق بألقاب جديدة قبيل رحيل كلوب.

ويتصدر ليفربول حالياً الدوري الإنكليزي الممتاز ووصل إلى نهائي كأس الرابطة الإنكليزي في منتصف الأسبو ع، بينما لا يزال ينافس في الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنكليزي.

​​



وقال كلوب في سياق المقابلة :”بالنسبة لي، كان من المهم للغاية أن أتمكن من المساعدة في إعادة هذا الفريق إلى الانتصارات. كان كل ما كنت أفكر فيه. إنه فريق جيد حقاً يتمتع بإمكانيات هائلة.. الآن يمكنني البدء في التفكير في نفسي مرة أخرى وكانت هذه هي النتيجة. هذا ليس ما أريد أن أفعله، إنه فقط ما أعتقد أنه الخيار الصحيح بنسبة 100%”.

واستبعد كلوب تدريب فريق آخر في إنكلترا، وقال: “إذا سألتني، هل تريد العمل كمدرب مرة أخرىى؟ سأقول لك الآن لا.. لكنني لا أعرف بوضوح كيف سأشعر، لأنني لم أواجه الموقف مطلقاً. ما أعرفه بالتأكيد – لن أدرب أبداً نادياً غير ليفربول في إنكلترا”.

وفي الوقت نفسه، أشاد مايك جوردون، رئيس مجموعة فينواي الرياضية، بتأثير كلوب في النادي، قائلا: “أود أن أغتنم هذه الفرصة لتسجيل امتناننا ليورغن على كل ما فعله وما زال يفعله لنادي ليفربول. شكراً لك. عندما يحين الوقت، لن تمشي بمفردك أبداً” في أشارة إلى شعار النادي.

وأضاف: “سنواصل العناية الواجبة وراء الكواليس والتي ستسمح لقسم عمليات كرة القدم لدينا بالتكيف مع مستقبل بدون يورغن. سيتم متابعة هذه الطموحات في مصلحة النادي وأنصاره وسنقوم بإخبار المشجعين عند حدوث تطورات مهمة”.



