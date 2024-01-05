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بسبب محمد صلاح.. كلوب يتمنى خروج مصر من كأس أمم إفريقيا 2023

مازح الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنكليزي الصحافيين بقوله إنه لا يتمنّى حظاً سعيداً للمهاجم المصري محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا 2023 ليعود سريعاً للفريق

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كلوب

تمنى الألماني يوغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، أن يخرج منتخب مصر من دور المجموعات لمسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي ستنطلق السبت 13 كانون الثاني/يناير الجاري في كوت ديفوار.

وتأتي تمنيات كلوب بهدف عودة هداف الفريق ومنتخب مصر محمد صلاح لصفوف متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز بأسرع وقت ممكن.

وقال كلوب في مؤتمره الصحافي الاستعدادي لمباراة أرسنال ضمن الدور الثالث من كأس إنكلترا في إطار رده على سؤال حول ما قاله لصلاح قبل سفره للانضمام لمنتخب مصر: “قلت إذا كنت أتمنى لك حظاً سعيداً فستكون كذبة”.

وأضاف: “من وجهة نظري الشخصية، سأكون سعيداً للغاية إذا خرجوا من دور المجموعات، لكن على الأرجح هذا ليس الواقع.. بالطبع سأكون سعيداً لهم بمواصلة مسيرتهم والفوز باللقب. لقد قلت له حظاً سعيداً وعد بصحة جيدة، هذه هي الكلمات إلى حد كبير”.

وأكد كلوب أنه سيجد الحلول مع فترة غياب محمد صلاح قائلاً: “يتعين علينا الآن التعامل مع الأمر. وأنا واثق من أننا سنجد طريقة لملء الفراغ وعلينا إظهار ذلك على أرض الملعب”.

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