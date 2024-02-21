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كلوب يؤكد.. لن أدرب بايرن ميونيخ وبرشلونة

أغلقت تصريحات يورغن كلوب الباب أمام إمكانية تدريبه لبايرن ميونيخ الذي أعلن عن انفصاله عن مدربه توماس توخيل نهاية الموسم الجاري

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كلوب

نفى الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنكليزي، وجود أي مفاوضات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني أو برشلونة الإسباني لتولي مهمة المدير الفني في الفريقين الكبيرين، مُؤكداً على رغبته في الاستمرار مع ليفربول حتى نهاية عقده عام 2026.

ونقل مارك كوسيكي وكيل أعمال المدرب عنه قوله لشبكة سكاي ألمانيا إن لن يدرب أي فريق أو منتخب لمدة عام من بعد نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد انتهاء عقده مع ليفربول في صيف عام 2024.

وكان بايرن ميونيخ قد أعلن صباحا اليوم الأربعاء عن إنهاء عقده مع مدربه الحالي توماس توخيل بشكل ودّي في نهاية الموسم الجاري بعدما ساءت نتائج الفريق في الفترة الأخيرة.

في حين صرح مدرب برشلونة تشافي في وقت سابق من الشهر الجاري أنه سيغادر الفريق الكتالوني مع انتهاء الموسم.

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