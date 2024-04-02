كريستيانو رونالدو على أعتاب إنجاز تاريخي بقميص النصر السعودي

قد يصبح كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي أول لاعب في التاريخ يفوز بالحذاء الذهبي أو لقب الهداف عبر 4 دوريات مختلفة هذا الموسم.

وسجل البرتغالي ثلاثية في فوز النصر 5-1 على الطائي يوم السبت، ليصل رصيده إلى 26 هدفا في 23 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

هل يفوز رونالدو بلقب هداف الدوري السعودي؟

مع بقاء 9 مباريات في الدوري، يتفوق رونالدو بأربعة أهداف على ألكسندر ميتروفيتش في السباق ليكون هداف الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم.

ومع استبعاد مهاجم فولهام السابق لمدة تصل إلى 6 أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة يوم الإثنين، يبدو من المؤكد تقريبا أن رونالدو سيحصل على الحذاء الذهبي لدوري المحترفين السعودي “روشن”.

عدد مرات فوز رونالدو بلقب الهداف

وفاز رونالدو بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2007-2008، عندما سجل 31 هدفا في 34 مباراة مع يونايتد.

ثم فاز بكأس البيتشيتشي – جائزة أفضل هداف في الدوري الإسباني – 3 مرات مع ريال مدريد، مسجلا 40 هدفاً في 34 مباراة في موسم 2010-2011.

أنهى اللاعب البالغ من العمر 39 عاما صدارة الترتيب في موسم 2013-2014 برصيد 31 هدفا في 30 مباراة والموسم التالي، عندما سجل 48 هدفا في 35 مباراة.

كان رونالدو غزير الإنتاج بالمثل في إيطاليا، حيث حصل على جائزة باولو روسي كأفضل هداف في الدوري الإيطالي في موسم 2020-21، عندما أنهى الدوري برصيد 29 هدفا.

من يعادل إنجاز رونالدو؟

لويس سواريز ورود فان نيستلروي هما اللاعبان الوحيدان إلى جانب رونالدو اللذين فازا بالحذاء الذهبي في 3 بطولات دوري أوروبية، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”.

وحصل سواريز على الجائزة أثناء لعبه في الدوري الهولندي مع أياكس في موسم 2009-2010 وفي الدوري الإنجليزي الممتاز مع ليفربول في 2013-2014، قبل أن يحصل على الجائزة مع برشلونة في 2015-2016.

فاز فان نيستلروي بالحذاء الذهبي في نفس الأقسام الثلاثة، وحصل على الجائزة في الدوري الهولندي مع آيندهوفن في موسم 1998-1999 والموسم التالي.

فاز الهولندي بالحذاء الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2002-2003 وكان أفضل هدافي الدوري الإسباني في موسم 2006-2007.

فاز روبرت ليفاندوفسكي بكأس البيتشيتشي الموسم الماضي بعد حصوله على الحذاء الذهبي في الدوري الألماني في سبع مناسبات منفصلة – مرتين مع بوروسيا دورتموند و5 مرات مع بايرن ميونيخ – وفي الدوري البولندي في موسم 2009-2010.

تصدر روماريو قائمة الهدافين في هولندا مع نادي آيندهوفن لمدة 3 مواسم متتالية بين عامي 1988 و1990، وفي الدوري الإسباني في موسم 1993-1994 وفي البرازيل في عام 2005.

وفي الوقت نفسه، كان ألفريدو دي ستيفانو أفضل هداف في الأرجنتين عام 1947، وفي كولومبيا عامي 1951 و1952 ثم 5 مرات في الدوري الإسباني بين عامي 1954 و1959.

وفي الآونة الأخيرة، تمكن سيدو دومبيا من تحقيق هذا الإنجاز عبر دوري الدرجة الأولى في ساحل العاج في عام 2005، والدوري السويسري الممتاز في عامي 2009 و2010، والدوري الروسي الممتاز في عامي 2012 و2014.