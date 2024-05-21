كريستيانو رونالدو يقود البرتغال في يورو 2024

اختير النجم المخضرم كريستيانو رونالدو لقيادة منتخب بلاده البرتغال في بطولة كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024” التي تنطلق منتصف الشهر المقبل في ألمانيا.

واستدعى المدرب الإسباني روبرتو مارتينيس 26 لاعباً اليوم الثلاثاء لقائمة المنتخب البرتغالي لتكون بذلك البطولة الـ11 التي يخوضها رونالدو.

وهي البطولة السادسة قاريًا التي يشارك فيها رونالدو على مدى 20 عامًا بعد الأولى التي كانت على أرض بلاده عام 2004، ونسخة عام 2016 والتي تمكن من الفوز بها.

واعتبر مارتينيس أن رونالدو “الذي سجّل 42 هدفاً في 41 مباراة مع فريقه النصر السعودي الذي حلّ وصيفاً للهلال في الدوري المحلي، لا يزال يقدّم “جودة أمام المرمى نقدّرها كثيراً ونحتاج إليها”.

وقبل مواجهة تشيكيا، تركيا وجورجيا في المجموعة السادسة ضمن النهائيات القارية في نهائيات ألمانيا المقرّرة بين 14 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو المقبلين، تخوض البرتغال مباريات تحضيرية ضد فنلندا، كرواتيا وإيرلندا.

وفي ما يلي تشكيلة البرتغال:

– حراسة المرمى: ديوغو كوشتا (بورتو)، جوزيه سا (ولفرهامبتون الإنكليزي)، روي باتريسيو (روما الإيطالي)

– الدفاع: أنتونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا، نونو منديش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، ديوغو دالو (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، نلسون سيميدو (ولفرهامبتون الإنكليزي)، بيبي (بورتو)، روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)

– الوسط: برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، جواو نيفيش (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام الإنكليزي)، أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي)، روبن نيفيش (الهلال السعودي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان الفرنسي)

– الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، غونسالو راموش (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جواو فيليكس (برشلونة الإسباني)، بيدرو نيتو (ولفرهامبتون الإنكليزي)، رافايل لياو (ميلان الإيطالي)