كرة دييغو مارادونا الذهبية تُعرض للبيع في مزاد علني

ستُعرض الكرة الذهبية التي حصل عليها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا بعد قيادته منتخب بلاده للفوز بكأس العالم لكرة القدم عام 1986 في المكسيك، للبيع في مزاد علني في 6 حزيران/يونيو المقبل.

وتُقدر قيمة الكرة الذهبية ما بين 12 و 15 مليون دولار، وفقًا لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية.

وتُعدّ هذه الكرة الذهبية فريدة من نوعها، حيث أنها أول كرة ذهبية يتم طرحها للبيع في مزاد علني. كما أنها تحمل أهمية تاريخية كبيرة، كونها مرتبطة بإنجاز مارادونا في قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الجائزة الذهبية لمارادونا لاعتباره أفضل لاعب في مونديال 1986.

ويذكر أن هذه الجائزة مختلفة عن الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب في العالم كل عام.

تاريخ الكرة الذهبية لمارادونا

1986: حصل مارادونا على الكرة الذهبية بعد تألقه في كأس العالم 1986، حيث قاد الأرجنتين للفوز باللقب.

حصل مارادونا على الكرة الذهبية بعد تألقه في كأس العالم 1986، حيث قاد الأرجنتين للفوز باللقب. 1989: سرقت الكرة الذهبية في حادث سطو على بنك في مدينة نابولي الإيطالية.

سرقت الكرة الذهبية في حادث سطو على بنك في مدينة نابولي الإيطالية. 2016: تم العثور عليها.

تم العثور عليها. 2024: عرضها للبيع في مزاد علني.

تفاصيل المزاد:

تاريخ المزاد: 6 حزيران/يونيو 2024

6 حزيران/يونيو 2024 القيمة التقديرية: 12 إلى 15 مليون دولار

12 إلى 15 مليون دولار مكان المزاد: دار أغوت – فرنسا