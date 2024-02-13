كرة القدم.. 4716 انتقالاً في الميركاتو الشتوي

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقريرًا يلخص حركة انتقالات اللاعبين الدوليين خلال شهر كانون الثاني/يناير 2024 في فترة “الميركاتو” الشتوي، حيث كشف عن أرقام قياسية في انتقالات السيدات ونشاط حذر في انتقالات الرجال.

وقال الفيفا إن ما لا يقل عن 5073 انتقالاً دولياً في فئتي كرة القدم للرجال، والسيدات، حصل خلال كانون الثاني/يناير المنصرم، بواقع 4716 للرجال، و357 للسيدات.

وأشار التقرير إلى أن الانتقالات الدولية المسجلة خلال الشهر الماضي ارتفعت بنسبة 0.06% لدى الرجال بالمقارنة مع الرقم المسجل في الشهر نفسه من العام الماضي، موضحاً أن إجمالي الإنفاق على رسوم الانتقالات بلغ 1.46 مليار دولار، وهو ثاني أعلى معدل في تاريخ فترات الانتقالات الشتوية، حيث تراجع إنفاق الأندية بنسبة 8.2% مقارنة مع الرقم القياسي الذي سُجل في كانون الثاني/يناير 2023.

واحتلت الأندية الفرنسية مركز الصدارة في قائمة الفرق الأكثر إنفاقاً على الانتقالات الدولية لدى الرجال، إذ دفعت إجمالي 291.9 مليون دولار، وهو ضعف ما أنفقته في نفس الفترة من العام الماضي.

أرقام قياسية في انتقالات السيدات

وشهدت انتقالات السيدات نمواً هائلاً، حيث وصل عدد الانتقالات الدولية إلى 357، بقيمة 2.1 مليون دولار، أي بزيادة قدرها أكثر من 150% مقارنة بالرقم المسجل في العام 2023.

تصدرت إنكلترا وإسبانيا قائمة الدول المستقبلة للاعبات، بينما تصدرت السويد والولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للاعبات.

عوامل تؤثر على نشاط الانتقالات

الظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

ارتفاع أسعار اللاعبين بشكل كبير.

حذر الأندية من المخاطرة بإنفاق مبالغ كبيرة على لاعبين جدد.

مستقبل واعد لانتقالات اللاعبين

تُشير الأرقام القياسية في انتقالات السيدات إلى بداية ثورة في كرة القدم النسائية، مع توقعات بمواصلة نمو هذه السوق في المستقبل.