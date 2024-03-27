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كاين يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

يواجه بايرن ميونيخ صعوبة في الدفاع عن لقب الدوري الألماني، رغم عودة الهداف هاري كاين، حيث يحتل المركز الثاني بفارق 10 نقاط عن المتصدر باير ليفركوزن،

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كاين يعود إلى تدريبات بايرن ميونيخ

عاد المهاجم الإنكليزي هاري كاين، إلى التدريبات الجماعية لفريقه بارين ميونيخ الألماني لكرة القدم ، بينما لا تزال الشكوك تحوم حول مشاركة قائد الفريق، مانويل نوير، في الـ”كلاسيكر” أمام بوروسيا دورتموند السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الألماني.

وأكد بيان رسمي صادر عن بايرن أن كاين “تمكن من المشاركة في تدريبات الفريق مرة أخرى” بعد عودته إلى التدريبات الفردية يوم الاثنين.

وكان قائد المنتخب الإنكليزي قد غادر ملعب المباراة في الدقيقة 82 من فوز فريقه على دارمشتات 5-2 في 16 مارس، خلال المرحلة السادسة والعشرين التي سبقت النافذة الدولية، بسبب إصابة في كاحله الأيسر.

وتسببت الإصابة في حرمان كاين من خوض المباراة الودية التي خسرتها إنكلترا أمام البرازيل (0-1) والأخرى التي خاضتها الثلاثاء ضد بلجيكا (2-2).

وعلى الرغم من ضمه إلى تشكيلة “الأسود الثلاثة” من قبل المدرب غاريث ساوثغايت، إلا أنه عاد إلى فريقه من أجل مواصلة العلاج، وهو يأمل أن يكون جاهزاً لخوض المواجهة المرتقبة السبت في “أليانز أرينا” ضد دورتموند.

ويُمنّي كاين النفس بتحطيم الرقم القياسي المسجّل باسم مهاجم بايرن السابق، روبرت ليفاندوفسكي، الذي بات في موسم 2020-2021 أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يسجّل 41 هدفاً في موسم واحد.

في المقابل، تعرّض نوير (38 عاماً) لتمزق عضلي في ساقه اليسرى خلال معسكر “دي مانشافت” في فرانكفورت يوم الأربعاء الماضي، وغاب عن المباراتين الوديتين لبلاده ضد فرنسا (2-0 في ليون) وهولندا (2-1 في فرانكفورت).

وذكر بايرن أن نوير “أكمل حصة تدريبية فردية” يوم الأربعاء.

كما تدرّب ألكسندر بافلوفيتش، الذي استدعي إلى تشكيلة منتخب ألمانيا لأول مرة هذا الشهر لكنه غاب عن المباراتين بسبب التهاب اللوزتين، في حصة فردية.

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