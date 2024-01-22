يبدو أن المدرب البلجيكي كارل هوفكينز، هو الأقرب لتولي قيادة نادي الزمالك المصري، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة النادي، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد في الأيام القليلة المقبلة.

يمتلك هوفكينز خبرة جيدة في مجال التدريب، حيث سبق له أن تولى قيادة فريقا كلوب بروج، وستاندارد لييج، البلجيكيان، وحقق معهم بعض الإنجازات، أبرزها الوصول لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع كلوب بروج في عام 2023.

كما يتميز هوفكينز بأسلوبه الهجومي، وهو ما يتناسب مع طبيعة كرة القدم المصرية، التي تعتمد على اللعب الجماعي، والسرعة.

من هو كارل هوفكينز مدرب الزمالك المحتمل؟

الاسم: كارل هوفكينز

الجنسية: بلجيكي

العمر: 45 عامًا

الأندية التي لعب لها: ليرس، وستوك سيتي، وست بروميتش ألبيون، وكلوب بروج، أوستند

الأندية التي دربها: كنوك، كلوب بروج، ستاندارد لييج

المسيرة التدريبية لـ كارل هوفكينز مدرب الزمالك المحتمل

2018: كشاف مواهب لناد كنوك البلجيكي.

2018: مدرب مساعد لفريقي تحت 18، و 21 عامًا في نادي كلوب بروج البلجيكي.

2019- 2022: مدرب مساعد للفريق الأول بنادي كلوب بروج.

2022: المدير الفني لنادي كلوب بروج.

2023: المدير الفني لنادي ستاندارد لييج

إنجازات كارل هوفكينز مدرب الزمالك المحتمل

الوصول لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا مع كلوب بروج موسم 2022 -2023.

علاقة كارل هوفكينز مدرب الزمالك المحتمل بناد ليرس

يعتبر كارل هوفكينز أحد الوجوه الواعدة على صعيد المدربين في بلجيكا خلال السنوات الماضية، بعد مسيرة عادية كلاعب، بدأ فيها رحلته مع ناد ليرس، وقضى فيه 6 سنوات توج فيها بلقب الدوري مرة وحيدة، قبل أن يخوض عدة تجارب في أندية متوسطة ببلجيكا حصد خلالها بطولة الكأس، قبل انتقاله للدوري الإنجليزي.

علاقة كارل هوفكينز بلاعبي مصر

عاد هوفكينز لناديه السابق ليرس في عام 2013، وقضى هناك موسم وحيد، تزامل فيه مع 5 لاعبين مصريين، في تلك الفترة بالفريق البلجيكي، وأبرزهم:

الظهير الأيسر: أحمد سمير فرج

حسام غالي: قائد الأهلي السابق.

وأحمد سيد زيزو: نجم الزمالك الحالي.

ولم يشارك هوفكينز مع زيزو في أي مباراة رسمية بناد ليرس، حيث كان اللاعب المصري متواجدًا بقطاع الناشئين، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في منتصف الموسم، لكنه شارك في مرحلة “البلاي أوف” بعد رحيل هوفكينز، الذي انتقل لنادي “أوستند”.