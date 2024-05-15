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قرار تاريخي من “فيفا” بشأن بطولة كأس العرب لكرة القدم

وفقا للموقع الرسمي لـ”فيفا” تستضيف دولة قطر البطولة أعوام 2025 و2029 و2033، وسيكون موعد البطولة خارج الأجندة الدولية

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس العرب

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في اجتماعه اليوم الأربعاء، بشكل رسمي بطولة كأس العرب للمنتخبات في كرة القدم.

وفقا للموقع الرسمي لـ”فيفا” تستضيف دولة قطر البطولة أعوام 2025 و2029 و2033، وسيكون موعد البطولة خارج الأجندة الدولية، على أن يكون لدى قطر حرية دعوة المنتخبات في البطولة.

اعتماد بطولة كأس العرب رسمياً

واعتماد البطولة رسميا لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم يعطيها طابعا تنافسيا أكبر، ويمثل دافعا للعديد من الدول العربية التي لم تكن تشارك في البطولة بمنتخباتها الأساسية.

كأس العرب

وأقيمت البطولة الأخيرة في قطر في عام 2021، قبل أشهر قليلة من انطلاق منافسات بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في قطر.

16 منتخبا

وفي البطولة الأخيرة تنافس 16 منتخبا عربياً، واقتنصت الجزائر اللقب من تونس في المباراة النهائية.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال وزير الرياضة القطري حمد بن خليفة، لقناة “بي إن سبورتس”: إنه يتم التنسيق مع الاتحادين العربي والدولي لكرة القدم لتنظيم كأس العرب بشكل مستمر ضمن بطولات “فيفا”.

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