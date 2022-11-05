كأس العالم قطر: وزير الخارجية يتهم دولاً تدعو إلى مقاطعة كأس العالم بالنفاق والكيل بمكيالين

اتهم وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الدول التي تدعو إلى مقاطعة مونديال قطر بأنها منافقة وتكيل بمكيالين، وعددها قليل ولا تمثل بقية دول العالم التي تتطلع إلى انطلاق البطولةـ وقال إن هذه الدعوات أثبتت فشلها حيث أن تذاكر المباريات أوشكت على النفاد.

وقطر هي أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وقال الشيخ محمد في تصريحات لصحيفة “لو موند” الفرنسية إن “الأسباب التي تساق لمقاطعة كأس العالم لا تمت للمنطق بصلة”.

بيع 97% من التذاكر

ومما قاله وزير الخارجية القطري:

هذا الهجوم ينطوي على الكثير من النفاق ويتجاهل كل ما حققناه.

هذه الادعاءات يتم تسويقها من قبل عدد قليل جدا من الناس في 10 دول على الأكثر وهم لا يمثلون بتاتا بقية العالم. إنه أمر مؤسف بصدق.

الحقيقة هي أن العالم يتطلع إلى هذا الاحتفال. وجرى بيع أكثر من 97 بالمئة بالفعل من التذاكر.

معالجة عيوب والكيل بمكيالين

وسلطت العديد من الفرق المشاركة مثل إنجلترا وأستراليا والدنمرك وهولندا الضوء على محنة العمال المهاجرين في قطر.

واعترف وزير الخارجية القطري بأنه “لا تزال هناك عيوب نحاول إصلاحها”، لكنه اتهم دولا “بالكيل بمكيالين”.

وأضاف “لماذا تُلام حكومتنا بشكل منهجي على هذه المشاكل، بينما في أوروبا، يتم إلقاء اللوم في أقل حادثة على الشركة المعنية؟ أعتقد أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يقبلون حقيقة أن دولة صغيرة في الشرق الأوسط تستضيف مثل هذا الحدث العالمي”.

وقال الشيخ محمد أيضا إنه على الرغم من أن الملاعب مكيفة الهواء، إلا أنها لن تعمل خلال المباريات بسبب إقامة البطولة في فصل الشتاء في قطر.

وأضاف “درجات الحرارة في قطر في تشرين الثاني / نوفمبر وكانون الأول / ديسمبر أكثر برودة تقريبا من درجات الحرارة في أوروبا خلال الصيف، لذا لن يتم استخدام مكيفات الهواء”.

وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من انطلاق كأس العالم، حث الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الفرق على التركيز على البطولة في قطر وعدم السماح بانزلاق الرياضة إلى “معارك” أيديولوجية أو سياسية.