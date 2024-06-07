تصفيات كأس العالم.. فوز السعودية والإمارات وعمان وتعادل قطر والكويت

حقق المنتخب السعودي لكرة القدم، فوزا غاليا على نظيره الباكستاني، ليصعد إلى الدور الثالث من تصفيات أمم آسيا 2027، وكأس العالم 2026، كما هزم المنتخب الإماراتي، منتخب نيبال، وأحكم قبضته على صدارة المجموعة الثامنة

السعودية تهزم باكستان

عزز منتخب السعودية تصدره للمجموعة السابعة في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكأس أمم آسيا 2027 في السعودية.

فاز المنتخب السعودي 3-0 على مضيفه منتخب باكستان، الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) بالمجموعة التي تضم أيضا منتخبي الأردن، وطاجكستان، ليتأهل رسميا للدور الثالث من تصفيات المونديال.

وأحرز فراس البريكان الهدفين الأول، والثاني لمنتخب السعودية في الدقيقتين 26 و41 على الترتيب، فيما أضاف مصعب الجوير الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وارتفع رصيد “الأخضر” إلى 13 نقطة في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب الأردن، الذي يواجه ضيفه منتخب طاجكستان، صاحب المركز الثالث بخمس نقاط، في وقت لاحق من الخميس، في نفس الجولة، بينما يتذيل منتخب باكستان الترتيب بلا نقاط.

وكان منتخب السعودية قد ضمن في وقت سابق التأهل لكأس أمم آسيا 2027 باعتباره البلد المضيف.

الإمارات تهزم نيبال

أحكم منتخب الإمارات، قبضته أكثر على صدارة المجموعة الثامنة في الدور الثاني بالتصفيات الآسيوية المشتركة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في كندا والولايات المتحدة والمكسيك، وكذلك كأس أمم آسيا 2027 في السعودية.

وحقق المنتخب الإماراتي فوزا كبيرا 4 / صفر على مضيفه منتخب نيبال في المباراة التي أقيمت بينهما بالمملكة العربية السعودية، الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) للمجموعة، التي تضم أيضا منتخبي البحرين، واليمن.

وأحرز حارب عبدالله سهيل الهدفين الأول، والثاني للإمارات في الدقيقتين 12 و14 على الترتيب، فيما أضاف زميلاه علي صالح، وحازم محمد عبدالله الهدفين الثالث، والرابع في الدقيقتين 53 و75.

وارتفع رصيد المنتخب الإماراتي إلى 15 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الخمس التي خاضها، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب البحريني، الذي يستضيف نظيره اليمني، صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط في وقت لاحق الخميس، بنفس الجولة، بينما ظل منتخب نيبال بلا رصيد ليتذيل الترتيب.

وضمن منتخب الإمارات في وقت سابق تأهله رسميا للدور الثالث من التصفيات الآسيوية لكأس العالم، كما حصل على بطاقة التأهل لنهائيات أمم آسيا.

عُمان تهزم تايوان

صعد منتخب عُمان للدور الثالث في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم لكرة القدم 2026، كما تأهل أيضا لنهائيات كأس آمم آسيا 2027 في السعودية.

وحقق منتخب عُمان فوزا كبيرا 3 / صفر على مضيفه منتخب تايوان، الخميس، في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من منافسات المجموعة الرابعة في الدور الثاني من التصفيات، والتي شهدت أيضا تعادل منتخب قيرغزستان 1 / 1 مع ضيفه منتخب ماليزيا.

وعلى ملعب (تايبيه) البلدي، سجل عبد الرحمن المشيفري الهدفين الأول، والثاني لمنتخب عُمان في الدقيقتين 31 و55، فيما سجل جميل سليم اليحمدي الهدف الثالث في الدقيقة 75.

وارتفع رصيد منتخب عمان إلى 12 نقطة في الصدارة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب قيرغزستان، فيما يتواجد منتخب ماليزيا في المركز الثالث بسبع نقاط، ويتذيل منتخب تايوان الترتيب بلا نقاط.

قطر والكويت تتعادلان

أضاع منتخب قطر أول نقطتين في مشواره بالمجموعة الأولى في الدور الثاني للتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2026 المقررة في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، وكأس أمم آسيا 2027 لكرة القدم التي تستضيفها السعودية.

واكتفى منتخب قطر بالتعادل بدون أهداف مع مضيفه منتخب أفغانستان، في المباراة التي أقيمت بينهما الخميس، بالمملكة العربية السعودية، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) في المجموعة، التي شهدت أيضا تعادل منتخب الهند، وضيفه منتخب الكويت بالنتيجة ذاتها.

وبقي منتخب قطر، الذي ضمن تأهله للدور الثالث بتصفيات المونديال وكذلك صعوده لنهائيات أمم آسيا في وقت سابق رسميا، في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 8 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب الهند، الذي يتفوق بفارق الأهداف على منتخب أفغانستان، صاحب المركز الثالث، والمتساوي في نفس الرصيد معه، بينما يتذيل المنتخب الكويتي الترتيب بأربع نقاط.

نظام تصفيات آسيا لكأس العالم 2026

وبالنسبة للدور الثاني من تصفيات آسيا لكأس العالم 2026، والذي يضم 36 منتخباً، فقد تم تقسيمها على 9 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من ذهاب وإياب، وفقا للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة للدور الثالث من تصفيات المونديال، وتحصل هذه المنتخبات على تذاكر المشاركة في كأس آسيا 2027.

أما الدور الثالث من التصفيات، فسوف تقسم المنتخبات الـ18 على 3 مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، على أن يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة لمونديال 2026، بينما ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر منتخبين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.