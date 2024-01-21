يأمل نادي نابولي الإيطالي، في إنقاذ موسمه ومصالحة جماهيره، بالتتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم، حينما يلتقي منافسه نادي إنتر ميلان، غدا الإثنين في مباراة النهائي التي تقام في السعودية.

وأصبحت السعودية قبلة الأحداث الرياضية العالمية، فبعد أقل من أسبوع على استضافة منافسات كأس السوبر الإسباني، الذي فاز به نادي العاصمة الإسباني ريال مدريد على حساب برشلونة 4 / 1، يعود ملعب “أول بارك” بالرياض، لاستضافة المباراة النهائية لبطولة، كأس السوبر الإسباني.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم موعد مباراة نابولى وإنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي، والقنوات الناقلة ، والتشكيل المتوقع للفريقين.

نابولى في نهائي كأس السوبر الإيطالي

وتأهل نادي نابولي للمباراة النهائية من بطولة كأس السوبر الإيطالي بعد فوزه على نادي فيورنتينا، بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي، بينما صعد نادي إنتر ميلان، إلى النهائي بعد فوزه بثلاثة أهداف على نادي لاتسيو في مباراة المربع الذهبي.

موسم صعب لنابولي

وفي الدوري الإيطالي، يحتل نادي نابولي حامل لقب الدوري، المركز التاسع برصيد 31 نقطة، ما تسبب في حالة من الغضب من جانب جماهير النادي، التي لم تنعم بفرحة التتويج بلقب الدوري الإيطالي، بعد رحيل مديره الفني لوتشيانو سباليتي.

ولم يقدم خليفته، الفرنسي رودي جارسيا الأداء المأمول مع الفريق حتى تمت إقالته ليخلفه والتر ماتازاري في نوفمبر 2023، ولم تتحسن نتائج نابولي، مع “ماتازاري” في بطولة الدوري، كما خرج الفريق من بطولة كأس إيطاليا.

ورغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها النادي، إلا أن المدرب الذي سبق له تدريب نابولي بين عامي 2009 و2013، يرى أن بطولة السوبر ستكون فرصة لمصالحة الجماهير عن طريق تحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخ النادي، بعد أن سبق له الفوز به في عامي 1990 و2014.

كأس أمم أفريقيا 2023 تبعد أوسيمين عن نهائي كأس السوبر الإيطالي

ويغيب النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم فريق نابولي، لمشاركته في كأس أمم أفريقيا مع منتخب نيجيريا، بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط فرانك أنجيسا المتواجد مع منتخب الكاميرون في البطولة ذاتها.

إنتر ميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

على الجانب الآخر فإن متصدر ترتيب الدوري الإيطالي إنتر ميلان، يعيش حالة فنية جيدة تحت قيادة مديره الفني سيميوني إنزاجي.

ويسعى الفريق الذي تأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، إلى الحفاظ على لقب كأس السوبر، وخاصة أنه حامل لقب أخر نسخة على حساب فريق ميلان، في المباراة التي أقيمت في السعودية العام الماضي.

ويتسلح إنتر ميلان بخط هجومه الحديدي الذي يضم النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، وزميله الفرنسي في خط الهجوم ماركوس تورام، بالإضافة إلى لاعب الوسط التركي هاكان شالهان أوغلو، الحارس السويسري يان سومر

ويبدو أن نادي إنتر ميلان مرشحا للحفاظ على لقبه وتحقيق الفوز باللقب للمرة الثامنة في تاريخه، بعد التتويج في أعوام 1989 و2005 و2006 و2008 و2010 و2021 و2022.

موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي

يستضيف ملعب الأول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض، مباراة إنتر ميلان ونابولي في نهائي كأس السوبر الإيطالي، التي تنطلق في غدا الإثنين 22 يناير 2024، الساعة 09.00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة .

القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الإيطالي

ومن المقرر أن تذاع مباراة إنتر ونابولي في كأس السوبر الإيطالي عبر قناة إس إس سي إتش دي 1، وإس إس سي إتش دي 5، وقناة أبوظبي الرياضية إتش دي 2.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة نابولي في كأس السوبر الإيطالي



حراسة المرمى: يان سومير.

خط الدفاع: بافارد، أتشيربي، باستوني.

خط الوسط: دومفريس، باريلا، هاكان تشالهان أوغلو، مخيتريان، ديماركو.

خط الهجوم: ماركوس تورام، لاوتارو مارتينيز.

التشكيل المتوقع نابولي ضد إنتر في نهائي كأس السوبر الإيطالي

في حراسة المرمي: بيرلويجي غوليني

خط الدفاع: خوان خيسوس – أمير راحماني – جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: ماريو روي – ستانيسلاف لوبوتكا – ينس كايوستي – باسكال مازوتشي

خط الهجوم: خفيتشا كفاراتسخيليا – جيوفاني سيميوني – ماتيو بوليتانو