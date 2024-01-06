كأس أمم إفريقيا 2023.. تعرف على تشكيل تونس والمغرب والجزائر

يوم السبت 13 يناير 2024 تنطلق النسخة الثالثة والثلاثون من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 تمتد حتى 11 فبراير 2024 وكان قد سبق تأجيلها من يونيو ويوليو 2023 إلى يناير وفبراير 2024 بسبب الظروف الجوية في ساحل العاج.

وشهدت قوائم التشكيل مفاجآت في دول الشمال المغربي تونس والمغرب والجزائر.

وقام مدرب المغرب باستبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي يتألق هذا الموسم في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة.

أما المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي فاستبعد لاعب الوسط سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية لـ”محاربي الصحراء”.

ويغيب حنبعل المجبري لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي عن منتخب تونس بعد أن أعلن المدرب جلال القادري التشكيلة النهائية المكونة من 27 لاعبا.

قائمة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا

أعلن مدرب منتخب المغرب وليد الركراكي قائمة “أسود الأطلس” استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وشهدت القائمة ثلاث مفاجآت تمثلت في استبعاد المهاجم عبد الرزاق حمد الله الذي يتألق هذا الموسم في الدوري السعودي مع نادي اتحاد جدة، وتواجد محمد الشيبي، الظهير الأيمن لفريق بيراميدز المصري، وشادي رياض مدافع ريال بيتيس الإسباني.

وجاءت قائمة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد

الدفاع: أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، شادي رياض، محمد الشيبي

الوسط: سليم املاح، أمير ريتشادرسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحي، أمين حارث، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري

الهجوم: حكيم زياش، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري، سفيان بوفال

قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا

استبعد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي لاعب الوسط سعيد بن رحمة، لكنه أبقى على يوسف عطال، في التشكيلة الرسمية لـ”محاربي الصحراء” لخوض كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار في الفترة بين 13 يناير و11 فبراير المقبلين.

وفضل بلماضي استبعاد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد مشكلة بينهما خلال مباراة مصر والجزائر الودية في 16 أكتوبر الماضي.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر في كأس أمم إفريقيا كالتالي:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، رايس مبولحي، أسامة بن بوط

الدفاع: يوسف عطال، كيفن غيتون، عيسى ماندي، رامي بن سبعيني، أمين توغاي، أحمد توبة، زين الدين بلعيد، ريان آيت نوري، ياسر لعروسي

الوسط: رامز زروقي، نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، حسام عوار، فارس شعيبي، سفيان فيغولي، هشام بوداوي

الهجوم: رياض محرز، آدم وناس، يوسف بلايلي، أمين عمورة، أمين غويري، إسلام سليماني، بغداد بونجاح

قائمة تونس في كأس أمم إفريقيا

أعلن جلال القادري مدرب المنتخب التونسي الأول لكرة القدم عن قائمة منتخب تونس استعدادا لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق في يناير (كانون الثاني) المقبل وتصفيات كأس العالم.

وجاءت قائمة منتخب تونس النهائية لكأس أمم إفريقيا كتالي:

حراس المرمى:البشير بن سعيد – معز حسن – أيمن دحمان.

خط الدفاع: منتصر الطالبي – ياسين مرياح – علي العابدي – أسامة الحدادي – حمزة الجلاصي – علاء غرام – يان فاليري – وجدي كشريدة – علي معلول.

خط الوسط :حسام تقا – حمزة رفيعة – انيس بن سليمان – عيسى العيدوني محمد علي بن رمضان – الياس السخيري – محمد الحاج محمود.

خط الهجوم: يوسف المساكني – هيثم الجويني – طه ياسين الخنيسي – سيف الله اللطيف – بسام الصرارفي – نعيم السليتي – مرتضى بن وناس و إلياس العاشوري.

كم تبلغ قية الجوائز في كأس أمم إفريقيا؟

رفعت الجائزة المالية للفائز بلقب كأس أمم إفريقيا بنسبة 40% لتبلغ 7 ملايين دولار أميركي بدءاً من النسخة التي تنطلق بعد قرابة اسبوع في كوت ديفوار.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) زيادة مكافآت مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم المقرر إقامتها في كوت ديفوار في الفترة بين 13 كانون الثاني/يناير الجاري و11 شباط/فبراير القادم بنسبة 40%.

وقال الاتحاد في بيان له إن البطل سيحصل على 7 ملايين دولار، والوصيف على 4 ملايين دولار، وسينال كل من المنتخبين الخاسرين في نصف النهائي 2.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن حصة المنتخبات التي ستغادر من الدور ربع النهائي ستبلغ 1.3 مليون دولار.

مجموعات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023

المجموعة الأولى

كوت ديفوار- نيجيريا -غينيا الاستوائية -غينيا بيساو

المجموعة الثانية

مصر- غانا – الرأس الأخضر- موزمبيق

المجموعة الثالثة

السنغال – الكاميرون – غينيا – غامبيا

المجموعة الرابعة

الجزائر- بوركينا فاسو – موريتانيا – أنغولا

المجموعة الخامسة

تونس – مالي- جنوب إفريقيا- ناميبيا

المجموعة السادسة

المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا