فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

كأس أمم أوروبا.. كومان يعلن قائمة منتخب هولندا الأولية وتواجد فينالدوم وغياب تيمبر وزيركزي

شهدت القائمة تواجد كبار نجوم هولندا، يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك، وفرينكي دي يونج، وجورجينيو فينالدوم.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة منتخب “الطواحين” النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو القادم.

وشهدت القائمة تواجد كبار نجوم هولندا، يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، وفرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، وجورجينيو فينالدوم، نجم الاتفاق السعودي.

وغاب عن القائمة، يوريان تيمبر، مدافع آرسنال الإنجليزي، الذي يعود مؤخرًا من إصابة قوية في الرباط الصليبي، وجوشوا زيركزي، لاعب بولونيا الإيطالي.

كأس أمم أوروبا

وتضم القائمة 26 لاعبًا، بعد استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا.

يُشارك منتخب هولندا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا، إلى جانب منتخبات بولندا والنمسا وفرنسا.

قائمة منتخب هولندا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”

وتضم قائمة منتخب هولندا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024، كل من:

حراسة المرمى: جوستين بيلو، نيك أوليج، مارك فليكين، بارت فيربروجن.

في خط الدفاع: ناثان آكي، دالي بليند، فيرجيل فان دايك، لوتشاريل جيرترويدا، ماتياس دي ليخت، إيان ماتسين، دينزل دومفريس، جيريمي فريمبونج، ، ميكي فان دي فين، ستيفان دي فري.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، تشافي سيمونز، كوينتن تيمبر، تيون كوبمينرس، تيجاني ريندرز، جوي فيرمان، جورجينيو فينالدوم.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، دونيل مالين، جيردي شوتن، بريان بروبي، ممفيس ديباي، كودي جاكبو، فوتر فيجورست.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...