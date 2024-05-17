كأس أمم أوروبا.. كومان يعلن قائمة منتخب هولندا الأولية وتواجد فينالدوم وغياب تيمبر وزيركزي

أعلن رونالد كومان، المدير الفني لمنتخب هولندا، قائمة منتخب “الطواحين” النهائية المشاركة في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” التي تقام في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو القادم.

وشهدت القائمة تواجد كبار نجوم هولندا، يتقدمهم القائد فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول الإنجليزي، وفرينكي دي يونج، لاعب وسط برشلونة الإسباني، وجورجينيو فينالدوم، نجم الاتفاق السعودي.

وغاب عن القائمة، يوريان تيمبر، مدافع آرسنال الإنجليزي، الذي يعود مؤخرًا من إصابة قوية في الرباط الصليبي، وجوشوا زيركزي، لاعب بولونيا الإيطالي.

وتضم القائمة 26 لاعبًا، بعد استبعاد 4 لاعبين من القائمة الأولية التي ضمت 30 لاعبًا.

يُشارك منتخب هولندا في المجموعة الرابعة بكأس أمم أوروبا، إلى جانب منتخبات بولندا والنمسا وفرنسا.

قائمة منتخب هولندا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”

وتضم قائمة منتخب هولندا لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024، كل من:

حراسة المرمى: جوستين بيلو، نيك أوليج، مارك فليكين، بارت فيربروجن.

في خط الدفاع: ناثان آكي، دالي بليند، فيرجيل فان دايك، لوتشاريل جيرترويدا، ماتياس دي ليخت، إيان ماتسين، دينزل دومفريس، جيريمي فريمبونج، ، ميكي فان دي فين، ستيفان دي فري.

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ، فرينكي دي يونج، مارتن دي رون، تشافي سيمونز، كوينتن تيمبر، تيون كوبمينرس، تيجاني ريندرز، جوي فيرمان، جورجينيو فينالدوم.

في خط الهجوم: ستيفن بيرجوين، دونيل مالين، جيردي شوتن، بريان بروبي، ممفيس ديباي، كودي جاكبو، فوتر فيجورست.