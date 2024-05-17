كأس أمم أوروبا.. ديشامب يفاجئ الجميع بعودة كانتي لقائمة فرنسا

أعلن ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، عن قائمة الديوك التي ستشارك في كأس أمم أوروبا “يورو2024” المقرر إقامتها في ألمانيا شهر يونيو القادم، والتي شهدت عودة نجم الوسط نجولو كانتي بعد غياب سنتين.

وعزا ديشامب قراره لضم كانتي إلى عودته لمستواه المعهود بعد موسم كامل قضاه في الدوري السعودي، حيث قال خلال مؤتمر صحفي: “كانتي قضى موسمًا كاملًا في الدوري السعودي، واستطاع أن يستعيد مستواه، وأنا مقتنع بأن المنتخب الفرنسي سيكون أفضل في ظل تواجده”.

وأوضح ديشامب أن كانتي استعاد قدرته الرياضية خلال لعبه في الدوري السعودي، في ظل درجة الحرارة العالية، حيث قال: “نجولو لعب أكثر من 4000 دقيقة خلال الموسم، واستعاد قدرته الرياضية في الدوري السعودي، في ظل درجة الحرارة العالية”.

وأشاد ديشامب بشخصية كانتي، واصفًا إياه بـ”ملاك” يحبه الجميع، وقال: “مع نجولو لا توجد أي مشاكل على الإطلاق، إنه ملاك والجميع يحبه، وليس لديه ضمانات، وكي أكون صادقًا لا يمكن لجميع لاعبي الوسط اللعب بشكل أساسي، ولكنه يستحق التواجد لأنه كانتي الذي يمتلك مكانة بين اللاعبين”.

ويسعى ديشامب لقيادة منتخب فرنسا لاستعادة لقب كأس أمم أوروبا، الذي حققه المنتخب الفرنسي في النسخة الأخيرة عام 2020.

قائمة المنتخب الفرنسي في كأس أمم أوروبا

وتصدر قائمة المنتخب الفرنسي، التي ضمت 25 لاعبا، النجم كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى أنطوان جريزمان، نجم فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

كما ضمت القائمة اللاعب الشاب وران زائير إيمري، صاحب الـ 18 عاما، من فريق باريس سان جيرمان.

وسيخوض المنتخب الفرنسي منافسات بطولة يورو 2024 ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات هولندا وبولندا والنمسا.

وفيما يلي قائمة المنتخب الفرنسي كاملة:

حراسة المرمى: مانيان، سامبا، أريولا.

خط الدفاع: كلوس، كوناتي، أوباميكانو، كوندي، ثيو هيرنانديز، ميندي، بافارد، ساليبا.

خط الوسط: تشواميني، رابيو، كانتي، يوسف فوفانا، كامافينجا، جريزمان.

خط الهجوم: مبابي، باركولا، كولو مواني، كومان، عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، جيرو.