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كأس أمم أفريقيا 2023.. السنغال يفوز على الكاميرون ويتأهل لدور الـ16

منتخب السنغال، يحقق الفوز الثاني بمباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس أمم أفريقيا 2023.. السنغال يفوز على الكاميرون ويتأهل لدور الـ 16
كأس أمم أفريقيا 2023.. السنغال يفوز على الكاميرون ويتأهل لدور الـ 16

أصبح منتخب السنغال، هو المنتخب الثاني الذي يتأهل إلى الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار.

وجاء تأهل المنتخب السنغالي “حامل اللقب”، بعد الفوز اليوم الجمعة، على منتخب الكاميرون، بنتيجة 3-1، ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا 2023

كأس أمم أفريقيا 2023.. السنغال يفوز على الكاميرون ويتأهل لدور الـ 16

وعقب الفوز رفع منتخب السنغال، رصيده إلى 6 نقاط، في صدارة المجموعة، بينما توقف رصيد منتخب الكاميرون عند نقطة واحدة فقط في المركز الثالث.

وشهدت مباراة السنغال، والكاميرون، مشاركة الحارس الدولي الكاميروني، أندري أونانا أساسيا بعد غيابه عن المباراة الأولى لمشاركته في تعادل فريقه مانشستر يونايتد 2-2 أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي، الأسبوع الماضي.

أهداف مباراة السنغال والكاميرون في كأس أمم أفريقيا 2023

كأس أمم أفريقيا 2023.. السنغال يفوز على الكاميرون ويتأهل لدور الـ 16

وسجل إسماعيلا سار، نجم منتخب السنغال، هدف المباراة الأول في الدقيقة 16، ثم سجل حبيب ديالو الهدف الثاني لمنتخب أسود التيرانجا في الدقيقة 71 من المباراة، بينما قلص نجم الكاميرون، جان-شارل كاستليتو الفارق لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 83، قبل أن يقتل “ماني” المباراة بتسجيله الهدف الثالث لصالح السنغال، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وقال إسماعيلا سار، لاعب منتخب السنغال، والفائز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، في تصريحات تلفزيونية، “يسعدني أن أفوز بجائزة رجل المباراة، نحن فريق نفوز سويا، ونخسر سويا”.

وأضاف الجناح الدولي، “سنواصل العمل، أهنئ اللاعبين، والمدرب على هذا الفوز”.

وفي آخر جولة من مباريات المجموعة الثالثة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، الثلاثاء القادم المقبل، يواجه منتخب السنغال نظيره غينيا، بينما يواجه منتخب الكاميرون، منتخب جامبيا في الوقت نفسه.

كأس أمم أفريقيا 2023.. السنغال يفوز على الكاميرون ويتأهل لدور الـ 16
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...