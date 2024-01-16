كأس أمم أفريقيا 2023..موعد مباراة المغرب وتنزانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يطمح منتخب المغرب لكرة القدم في تعزيز تفوقه على تنزانيا خلال مباراتهما غدا الأربعاء، 17 يناير 2024، في افتتاح الجولة الأولى من مباريات المجموعة السادسة في كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم في كوت ديفوار.

وسيسعى المنتخب المغربي لتجنب المفاجآت في البطولة لاسيما بعد التعادل المخيب للآمال، لمنتخبي مصر والجزائر في أولى مبارياتهما بالبطولة.

وفي هذا التقرير نستعرض لكم، كل ما تريده معرفته عن مباراة المغرب وتنزانيا في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، وموعد المباراة، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع للمباراة.

كأس أمم أفريقيا 2023، موعد مباراة المغرب وتنزانيا

من المقرر أن يحتضن ملعب لوران بوكو في مدينة سان بيدرو بكوت ديفوار، مباراة المغرب وتنزانيا في كأس الأمم الأفريقية 2023، التي ستنطلق مساء الأربعاء 17 يناير 2024، في تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت المغرب، 07:00 مساء بتوقيت مصر، 08:00 بتوقيت السعودية.

كأس أمم أفريقيا 2023، القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

من المقرر أن يتم نقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر شبكة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي تملك الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم أفريقيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت بي إن سبورتس أن مباراة المغرب وتنزانيا سيتم بثها على قناتي “beIN Sports HD 2 Max – beIN Sports HD 1 Max”، وتأتي المباراة بتعليق المعلق عصام الشوالي.

كما يمكن متابعة مباراة المغرب وتنزانيا على الإنترنت من خلال تحميل تطبيق TOD أو تطبيق beIN Connect. ، فيما كشفت عدد من الصحف المغربية، إن مباراة المغرب وتنزانيا سيتم بثها عبر قناة الرياضية المغربية TNT.

كأس أمم أفريقيا 2023، المغرب يلعب بذكريات المركز الرابع في المونديال

ويشارك المنتخب المغربي في البطولة القارية بمعنويات مرتفعة بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022 في قطر في إنجاز غير مسبوق على الصعيدين الأفريقي والعربي.

وتغلب منتخب المغرب على مضيفه التنزاني 2-صفر قبل شهرين في دار السلام ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بفضل هدفي حكيم زياش ويوسف نصيري، والتقى الفريقان 5 مرات فاز خلالها المغرب في 4 مقابل فوز وحيد لتنزانيا.

وأجرى الفريق المغربي تدريباته في استاد لوران بوكو في سان بيدرو بمشاركة الثنائي أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألماني ونصير مزراوي لاعب بايرن ميونيخ بعد انضمامهما للبعثة مؤخرا، وبذل الطاقم الطبي للمنتخب المغربي جهودا كبيرة لتأهيل الثنائي زياش والقائد رومان سايس المتوقع عدم الدفع بهما أمام تنزانيا من البداية.

وخاض الفريق المغربي مباراة ودية وحيدة مع سيراليون يوم الخميس الماضي فاز فيها 3-1.

وعبر مدرب المغرب وليد الركراكي عن سعادته بفترة التأقلم في كوت ديفوار، والتي بلغت 10 أيام بعد اعتذار منتخب جامبيا عن خوض مباراة ودية.

وأضاف أنه استفاد كثيرا من مباراة سيراليون، حيث تأقلم الفريق مع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة ولم يتعرض أي لاعب للإصابة.

وأكد الركراكي في تصريحات صحفية أنه سيدرس بعض التفاصيل قبل مواجهة تنزانيا وأن الأداء في الملعب هو الفيصل وليس أسماء اللاعبين.

وحث لاعبوه على تقديم أفضل ما لديهم أمام تنزانيا التي تتميز بلاعبين جيدين هجوميا.

كأس أمم أفريقيا 2023، تشكيل المغرب المتوقع أمام تنزانيا

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب وليد الركراكي بالقوة الضاربة في مستهل مشواره الأفريقي، أمام تنزانيا، على أن يكون التشكيل المتوقع كتالي:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في خط الدفاع: حكيمي، أغرد، سايس، الله

في خط الوسط: أمرابط، زياش، أوناحي، حارث، عدلي

في الهجوم: النصيري

كأس أمم أفريقيا 2023، المغرب يصل مبكرا

ووصل المنتخب المغربي إلى كوت ديفوار الأسبوع الماضي وكان بذلك أول فريق زائر يصل البلاد وأمضى 10 أيام للاعتياد على الأجواء في المدينة الساحلية قبل مباراته الأولى في البطولة ضمن المجموعة السادسة.

وفاز منتخب المغرب بكأس الأمم الافريقية مرة واحدة عام 1976 رغم ترشيحه للفوز باللقب خلال السنوات الأخيرة.