كأس آسيا 2023.. موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يبدأ منتخب البحرين مشواره في كأس آسيا 2023 لكرة القدم، بمواجهة صعبة أمام منتخب كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة من البطولة القارية.

ويشهد إستاد جاسم بن حمد بنادي السد مواجهة ثأرية بين البحرين، وكوريا الجنوبية، حيث يسعى منتخب البحرين المعروف بـ”غواصي اللؤلؤ” للثأر من منتخب كوريا الجنوبية المعروف بـ”محاربي التايجوك”، بعد إقصائهم من دور الـ16 من بطولة كأس آسيا الماضية التي استضافتها الإمارات عام 2019.

وفي هذه المباراة فاز المنتخب الكوري على نظيره البحريني، بهدفين مقابل هدف، في مباراة امتدت لوقت إضافي، تمكن فيها كيم جين سو من تسجيل هدف الفوز القاتل في الشوط الرابع.

كأس آسيا 2023.. استعدادات منتخب البحرين

وخاض منتخب البحرين، مباراتين وديتين، استعداد لبطولة كأس آسيا 2023، خسرهما أمام كل من منتخب أستراليا بهدفين نظيفين، وأمام منتخب أنغولا بنتيجة 3 -0.

وجمعت 24 مباراة منتخبي البحرين، وكوريا الجنوبية، حقق المنتخب الكوري الجنوبي الفوز في 16 مواجهة، مقابل 3 هزائم و5 تعادلات.

كأس آسيا 2023.. سجل منتخب كوريا الجنوبية

أما منتخب كوريا الجنوبية فحقق لقبين كأس آسيا، عامي 1956 و1960، وحل وصيف للبطل 4 مرات أعوام 1972 و1980 و1988 و2015، وجاء في المركز الثالث 3 مرات أعوام 2000، و2007، و2011.

ويملك منتخب كوريا الجنوبية كوكبة من النجوم، أبرزها، قائد المنتخب، سون هيونج مين، نجم توتنهام الذي يتمتع بخبرة دولية كبيرة بعد إحرازه 41 هدفا دوليا في 116 مباراة في مسيرة بدأت عام 2010.

كما يضم منتخب كوريا الجنوبية، اللاعبين كيم مين جاي، مدافع بايرن ميونخ، وهوانج هي تشان، لاعب ولفرهامبتون الإنجليزي، ولي كانج إن، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

كأس آسيا 2023.. موعد مباراة البحرين وكوريا الجنوبية

ومن المقرر أن يستضيف ملعب جاسم بن حمد بنادي السد، مباراة البحرين وكوريا الجنوبية، التي ستنطلق صافرة بدايتها اليوم الإثنين 15 يناير 2024، الساعة 01:30 ظهرا بتوقيت القاهرة، 02:30 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت مجموعة قنوات “بي إن سبورتس” الناقل الحصري لمباريات كأس آسيا 2023، إن المباراة ستذاع عبر قناة بي إن آسيان beIN ASIAN CUP، ومن المقرر أن يقوم المعلق الرياضي عامر الخوذيري، بالتعليق على المباراة.

كأس آسيا 2023.. تشكيل البحرين المتوقع أمام كوريا الجنوبية

ومن المتوقع أن يخوض منتخب البحرين، مباراته أمام منتخب كوريا الجنوبية بقوته الضاربة سعيا لتحقيق بداية طيبة تمكنه من الصعود للدور التالي من بطولة كأس آسيا 2023.

وسيدفع خوان أنطونيو بيتزي مدرب منتخب البحرين بالتشكيل أمام نظيره الكوري الجنوبية على النحو التالي

في حراسة المرمى: إبراهيم لطف الله

في الدفاع: محمد عادل – وليد الحيام – أمين بنعدي – هزاع علي

خط الوسط: محمد الحردان – إبراهيم الوالي – محمد مرهون – كميل الأسود – موسيس .

خط الهجوم: عبد الله الحشاش.