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كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

تعرف إلى خبرات أول طاقم تحكيم نسائي بالكامل يدير مباراة في بطولة كأس آسيا 2023.

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة
كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الخميس، إن اليابانية يوشيمي ياماشيتا، سوف تصبح أول امرأة تدير مباراة في كأس آسيا لكرة القدم للرجال، السبت المقبل، عندما تقوم بتحكيم مباراة أستراليا، والهند، في المجموعة الثانية بدوري المجموعات في كأس آسيا 2023، التي تقام بقطر.

وتبدأ مباريات بطولة كأس آسيا 2023، في قطر الجمعة المقبلة، وتستمر لمدة 29 يوما، بمشاركة 24 منتخبا، منهم 8 منتخبات عربية.

طاقم تحكيم ياباني لمباراة أستراليا والهند

كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

ويعاون الحكمة اليابانية ياماشيتا، في إدارة مباراة أستراليا، والهند، في بطولة كأس آسيا 2023، طاقم مكون من المساعدتين ناومي تيشيروجي، ماكوتو بوزنو، مما يجعلهن أول طاقم تحكيم من السيدات بالكامل يدير مباراة في كأس آسيا، والتي سوف تقام على ملعب أحمد بن علي في قطر.

وسبق أن تعاون الثلاثي الياباني، من قبل في إدارة مباريات على مستوى الأندية في عدة بطولات، منها بطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2019، وبطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الياباني موسم 2022.

خبرات الحكمة اليابانية ياماشيتا

كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

والحكمة اليابانية ياماشيتا، البالغة 37 عاما، هى أول حكمة محترفة من اليابان، ولديها خبرة كبيرة في إدارة  المباريات الكبرى، حيث إدارات مباريات في نسختين من كأس العالم للسيدات، بينما كانت ضمن طاقم تحكيم في مباراة بطولة كأس العالم 2022.

والحكمة اليابانية، هي واحدة من بين 5 حكمات سوف يقمن بإدارة مباريات في كأس آسيا 2023 في قطر.

كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

جوائز كأس آسيا 2023 المالية

ويصل مجموع جوائز كأس آسيا 2023، إلى 15 مليون دولار تقريبا، يحصل المنتخب الفائز بالبطولة على 5 ملايين دولار،  فيما يحصل المنتخب الذي يحتل المركز الثاني على 3 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الآخران اللذان صاعدا للمربع الذهبي، على مليون دولار، فيما تحصل المنتخبات المشاركة الباقية على 200 ألف دولار.

وفيما يلي جدول جوائز كأس أمم آسيا 2023 المالية

المركزالجائزة المالية
البطل5 ملايين دولار
الوصيف3 ملايين دولار
باقي فرق المربع الذهبيمليون دولار
المشاركة في البطولة200 ألف دولار
جدول جوائز كأس أمم آسيا 2023 المالية

بطولة كأس آسيا 2023

كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

يشارك في بطولة كأس آسيا 2023 في الدوحة، 24 منتخبا، منهم 10 منتخبات عربية، تم توزيعهم على 6 مجموعات، يتأهل أول، وثان من كل مجموعة، لدور الـ 16، كما يصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بالمجموعات، للدور نفسه.

مجموعات كأس آسيا 2023

فيما يلي جدول مجموعات كأس أمم آسيا 2023:

المجموعة المنتخبات
الأولىقطر – الصين – طاجيكستان – لبنان
الثانيةسوريا – أستراليا – أوزبكستان – الهند
 الثالثةفلسطين -إيران – الإمارات – هونغ كونغ
الرابعةالعراق- اليابان – إندونيسيا – فيتنام
الخامسةالبحرين-الأردن -كوريا الجنوبية – ماليزيا
السادسةالسعودية – سلطنة عمان- تايلاند – قرغيزستان
جدول مجموعات كأس أمم آسيا 2023

أبرز المرشحين للفوز ببطولة كأس أمم آسيا 2023

تستعد الدوحة عاصمة قطر، لاحتضان نهائيات كأس آسيا 2023، بمشاركة 24 منتخبا، منهم 8 منتخبات عربية.

كأس آسيا 2023.. يابانية أول حكمة تدير مباراة في البطولة

ورشح خبراء كرة القدم، 6 منتخبات، هم اليابان، والسعودية، وقطر، وكوريا الجنوبية، وإيران، وأستراليا، للفوز ببطولة كأس آسيا 2023، وهم أكثر المنتخبات التى فازت بلقب كأس آسيا منذ انطلاق نسختها الأولى في 1956.

القنوات الناقلة كأس آسيا 2023

تعرض مباريات بطولة كأس آسيا 2023، على شبكة  قنوات beIN SPORTS “بي إن سبورت” القطرية، التي فازت بالحقوق الحصرية لبث مباريات البطولة، على عدد من قنواتها، هي قنوات “بين سبوت AFC”،4، و5، و6.

وبطولة نهائيات كأس آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كل 4 أعوام، كان من المقرر إقامة نسختها الحالية، خلال شهر يونيو 2023، في 10 مدن بالصين، لكن بكين اعتذرت عن استضافتها، بسبب الوضع الخاص بجائحة “كوفيد-19” في أراضيها،  فتقدمت قطر لاستضافة البطولة لتقام في موعدها الجديد بالشهر الحالي.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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