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كأس آسيا 2023.. قطر تسجل رقماً قياسياً لبيع تذاكر مباريات البطولة

تعرف إلى عدد التذاكر المباعة لمشاهدة مباريات كأس آسيا 2023، وعدد الإعلاميين المتابعين للبطولة في قطر.

فريق التحرير by فريق التحرير
كأس آسيا 2023.. قطر تسجل رقماً قياسياً لبيع تذاكر مباريات البطولة
كأس آسيا 2023.. قطر تسجل رقماً قياسياً لبيع تذاكر مباريات البطولة

كشف حسن ربيعة الكواري، المدير التنفيذي للاتصال والتسويق باللجنة المحلية المنظمة لبطولة كأس آسيا 2023، أنه تم بيع نحو 900 ألف تذكرة تذاكر، لمباريات المرحلة الأولى، والثانية، والثالثة، من البطولة، مشيرا إلى أنه سيتم تخطي هذا الرقم خلال الأيام المقبلة، كدليل واضح على الإقبال الجماهيري، وهو رقم لم يحدث على الإطلاق من قبل.

وأكد الكواري، على جاهزية قطر لاستضافة بطولة كأس آسيا 2023، من جميع النواحي من ملاعب وعمليات لوجيستية، وخدمات تقدم للجماهير، بالإضافة لعمليات المباريات.

وتنطلق بطولة كأس آسيا 2023، الجمعة المقبلة، وتستمر حتى 10 فبراير المقبل، بمشاركة 24 منتخبا، منهم 10 منتخبات عربية.

قطر أول دولة تستضيف 3 بطولات لنهائيات كأس آسيا

كأس آسيا 2023.. قطر تسجل رقماً قياسياً لبيع تذاكر مباريات البطولة

وقال الكواري في مؤتمر صحفي في العاصمة القطرية الدوحة: نفخر أن قطر هي الدولة الأولى في آسيا التي تحتضن البطولة، ثلاث مرات، في أعوام 1988، و2011، و2023.

وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تلقت طلبات من أكثر من 2000 إعلامي من مختلف أنحاء العالم لتغطية بطولة كأس آسيا 2023.

ويشارك 6 آلاف متطوع من 107 جنسيات في العمل بـ 20 إدارة خاصة بعمليات البطولة، لتقديم الخدمات التشغيلية في الملاعب.

قطر ترحب بمواطني دول مجلس التعاون الخليجي

كأس آسيا 2023.. قطر تسجل رقماً قياسياً لبيع تذاكر مباريات البطولة

وأكد الكواري، إنه لا توجد أي إجراءات إضافية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي للدخول إلى قطر، كما يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، الدخول ببطاقة هيا إلى قطر لكنها ليست إلزامية لدخول مباريات بطولة كأس آسيا 2023.

قيمة جوائز كأس آسيا 2023 المالية

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن مجموع جوائز كأس آسيا 2023، التي تنطلق في قطر الجمعة المقبلة، يصل إلى 15 مليون دولار تقريبا، يحصل المنتخب الفائز بلقب البطولة على 5 ملايين دولار،  فيما يحصل الوصيف الذي يحل بالمركز الثاني على 3 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الآخران اللذان صاعدا للمربع الذهبي، على مليون دولار، فيما تحصل باقي المنتخبات المشاركة على 200 ألف دولار.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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