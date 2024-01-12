قطر تستهل كأس آسيا 2023 بفوز كبير على لبنان

فاز منتخب قطر على نظيره اللبناني 3-0 في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب لوسيل في الدوحة ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي تضم أيضاً الصين وطاجيكستان.

وتستضيف قطر حاملة اللقب كأس آسيا على أرضها حتى 10 شباط/فبراير المقبل.

وسجل أكرم عفيف (45 و6+90) والمعز علي (56) أهداف قطر.

ويلعب السبت الصين مع طاجيكستان، فيما تلعب قطر في الجولة المقبلة مع طاجيكستان ويتواجه لبنان مع الصين الأربعاء المقبل.

البطاط يؤدي قسم كأس آسيا في حفل الافتتاح

وقبل انطلاق المباراة، أقيم حفل الافتتاح حيث قدّم قائد منتخب قطر حسن الهيدوس نظيره الفلسطيني مصعب البطاط الذي أدى قسم البطولة. وجاء ذلك بعد عرض غنائي وراقص تم فيه استخدام جزء من النشيد الوطني الفلسطيني.

وقال الهيدوس “جرت العادة أن يقدم كابتن منتخب الدولة المضيفة قسم البطولة لكني اليوم أستأذن صاحب السمو أمير البلاد بأن أمنح هذا الحق لكابتن منتخب فلسطين مصعب البطاط”.

وصعد البطاط إلى المسرح بملابس منتخب بلاده وهو يرتدي الكوفية الفلسطينية التقليدية، وأدى القسم نيابة عن جميع اللاعبين.

يشارك في البطولة 24 منتخبا بينها 10 عربية وزعت على 6 مجموعات. يتاهل الاول والثاني من كل مجموعة الى ثمن النهائي بالاضافة الى افضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وهي المرة الأولى تقام فيها مباريات كأس آسيا في ملاعب كأس العالم لكرة القدم، حيث أن سبعة ملاعب استضافت مباريات قطر 2022 من بين الملاعب التسعة التي ستستضيف المباريات.