بيع قمصان ميسي في مونديال قطر 2022 بـ7.8 مليون دولار

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أنها باعت 6 قمصان ارتداها أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي في بطولة كأس العالم التي نظمتها قطر عام 2022 مقابل 7.8 ملايين دولار خلال مزادٍ علنيّ الخميس.

ونقلت “وكالة فرنس برس” عن الدار أنها تلقت ثلاثة عروض للحصول على ما وصفته بـ”قمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022″.

وقاد ميسي قبل قرابة عام في 18 كانون الأول/ديسمبر منتخب بلاده للفوز بمونديال قطر بركلات الترجيح 4-2 على فرنسا بعد مباراة ماراتونية انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 2-2 وشوطيها الإضافيين 3-3. وسجّل بهذه القمصان 7 أهداف.

ووفقاً لدار سوذبيز باتت القمصان الأكثر قيمة في التذكارات الرياضية التي بيعت في مزاد هذا العام حتى الآن.

وحطّمت قمصان ميسي مع التانغو الرقم القياسي السابق الذي كان مُسجّلاً لمقتنيات ترتبط بميسي (36 عاماً) نجم إنتر ميامي الأميركي.

وكان من المتوقع أن تصل قيمة القمصان إلى 10 ملايين دولار بحسب توقعات سابقة للدار.

ويظل بذلك الرقم القياسي لأغلى قميص في التاريخ تم بيعه في مزاد علني، بحوزة أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان، خلال نهائي الدوري الأميركي للمحترفين الذي حصل فيه مع فريق شيكاغو بولز عام 1998 على لقبه الأخير والبالغ 10.1 مليون دولار وقد بيع في أيلول/سبتمبر 2022، يليه في المركز الثاني القميص الذي ارتداه أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا، خلال مباراة ربع النهائي الشهيرة التي فاز فيها على منتخب إنكلترا (2-1) في كأس العالم لسنة 1986 (9.3 مليون دولار في أيار/مايو 2022).

وقال رئيس قسم المقتنيات الحديثة في سوذبيز براهم واكتر “تعتبر كأس العالم لكرة القدم 2022 واحدة من أعظم الأحداث في تاريخ الرياضة، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بمسيرة ميسي الشجاعة وترسيخ مكانته كأعظم لاعب في كل الأزمنة”.

وأضاف “يمثّل بيع هذه القمصان الستّة مناسبة ضخمة في تاريخ المزاد، مما يوفّر للجماهير وجامعي المقتنيات خلق صِلة بإنجاز ميسي”.

وتابع واكتر “إنه لشرف لسوثبي أن تُقدّم وتعرض هذه المقتنيات التي لا تُقدّر بثمن للجمهور، والتي تُجسّد التألّق المطلق للاعب أعاد تعريف حدود التميّز في كرة القدم. هذه القمصان التاريخية ليست فقط تذكيراً ملموساً بواحدة من أهم اللحظات في تاريخ الرياضة، ولكنها مرتبطة بشكل أساسي بلحظة الذروة في مسيرة لاعب كرة القدم الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ”.

ويتصدّر ميسي قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بالألقاب الجماعيّة بـ44 لقباً، من بينها الدوري الإسباني (10 مرات)، دوري أبطال أوروبا (4) ومسابقة كوبا أميركا (1).

في وقت سابق من هذا الشهر، نال ميسي لقب “رياضي العام” لعام 2023 من قبل مجلة تايم بعد موسم رائع تميّز بتتويجه بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة في مسيرته وانتقاله إلى إنتر ميامي قادماً من باريس سان جرمان الفرنسي.

ولعب ميسي لأول مرة مع ميامي في تموز/يوليو، وقاده للفوز بكأس الرابطتين التي تجمع بين الاندية الأميركية والمكسيكية.