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رقم قياسي جديد.. قمصان ميسي المونديالية بـ10 ملايين دولار

ليس غريباً على نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، وهو على وشك إضافة آخر إلى قائمته لكن هذه المرة بعيداً عن الملاعب وتسجيل الأهداف

فريق التحرير by فريق التحرير
قمصان ميسي المونديالية بـ10 ملايين دولار

أعلنت دار سوذبيز للمزادات أنها ستعرض قمصان أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي التي لبسها خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي أقيمت في قطر وانتهت بتتويج بلاده باللقب للمزاد العلني بدءاً من نهاية الشهر الجاري.

وتوقعت الدار أن القمصان الستة التي لبسها ميسي ستصبح “أثمن مجموعة من التذكارات الرياضية” عندما يبدأ المزاد المستمر من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي حتى 14 كانون الأول/ديسمبر المقبل، وقدرت قيمتها بما يزيد على 10 ملايين دولار.

وقالت في بيان لها إن المجموعة تتضمن القميص الذي ارتداه في الشوط الأول في المباراة النهائية التي انتهت بالفوز على فرنسا بركلات الترجيح 4-2 بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ثم 3-3 في الوقت الإضافي.

وأشار البيان إلى أنه سيتم التبرع بجزء من عائدات المزاد لمشروع يونيكاس بقيادة مستشفى الأطفال سان جوان دي ديو في برشلونة بدعم من مؤسسة ليو ميسي لتلبية احتياجات الأطفال الذين يعانون من أمراض نادرة.

يذكر أن قميص أسطورة كرة السلة الأميركي مايكل جوردان الذي ارتداه خلال المباراة الافتتاحية لنهائي الدوري الأميركي للمحترفين عام 1998 يحمل الرقم القياسي لأعلى سعر مدفوع مقابل قطعة تذكارية رياضية تم ارتداؤها في مباراة إذ تم شراؤه مقابل 10.1 مليون دولار العام الماضي.

أما بين لاعبي كرة القدم فإن الرقم القياسي الحالي يعود لقميص الأسطورة الأرجتيني الراحل دييغو مارادونا المعروف بـ”يد الله” والذي باعته دار سوذبي للمزادات مقابل 9.3 مليون دولار العام الماضي أيضاً.

ويبلغ أغلى قميص ارتداه ميسي تم بيعه في المزاد 450 ألف دولار كان لعب به خلال مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد عام 2017، والذي سجل به ميسي هدفا في اللحظات الأخيرة، وهو هدفه رقم 500 في مسيرته وحسم به الفوز بالمباراة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...