“قلم الشحات” يعيد أجواء الحرب الباردة للدوري المصري.. هل تنتقل الأزمة للفيفا؟

عادت قضية حسين الشحات لاعب النادي الأهلي والمغربي محمد الشيبي لاعب نادي بيراميدز للظهور على الساحة من جديد، بعد ظهور الأول في برنامج “رامز جاب من الآخر” على قناة “إم بي سي” مصر.

أحداث الواقعة تعود إلى مواجهة الأهلي وبيراميدز في الجولة 24 بالدوري الممتاز الموسم الماضي والتي أقيمت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في 23 يوليو/تموز 2023، وانتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف للاشيء، حيث رصدت الكاميرا قيام الشحات بصفع الشيبي على وجهه بعد انتهاء المباراة وتوجيه السباب له.

وقبل أن يغادر اللاعبين أسوار ملعب الدفاع الجوي توجه الشحات إلى الشيبي بصحبة محمد هاني لاعب الأهلي ووجه الاعتذار له على ما بدر منه.

وقتها تحولت الواقعة لقضية رأي عام، وقام النادي الأهلي على الفور بمعاقبة لاعبه حسين الشحات بتوقيع غرامة مالية قدرها نصف مليون جنيه مصري، ولم يكتف اللاعب المغربي بالاعتذار ولا بعقوبة الأهلي على اللاعب، وتقدم ببلاغ للنيابة العامة في مصر، واتهم فيه الشحات بالبلطجة وترويعه والاعتداء عليه بالضرب والسب، وهو ما اعتبره بعض خبراء الرياضة في مصر خروجا على لوائح الفيفا بعد اللجوء للقضاء المدني.

بالفعل مَثُل لاعب الأهلي أمام النيابة وقال إن ما حدث مجرد “نرفزة” ملعب وإنه توجه بالاعتذار للاعب بيراميدز بعد المباراة، وتم إخلاء سبيله بكفالة 10 آلاف جنيه مصري.

وعلى الفور تمت إحالة الشيبي للجنة الانضباط بالاتحاد المصري بعد اللجوء للقضاء المدني متجاهلا قوانين الفيفا ومخالفا لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لكرة القدم، ولكن حتى الآن لم يصدر الاتحاد المصري تفاصيل التحقيق ولا أي قرار بشأنه.

وجاء دور رابطة الأندية المصرية والتي قررت إيقاف حسين الشحات لمدة مباراتين وتغريمه مبلغ 20 ألف جنيه مصري، وفي نفس الوقت حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة ١٨ أبريل/نيسان الجاري، للنظر في الدعوى.

وبعد ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، هدأت القضية انتظارا لقرار المحكمة، ولكنها عادت للاشتعال من جديد خلال الأيام الأخيرة.

منذ أيام ظهر حسين الشحات في برنامج “رامز جاب من الآخر” على قناة “إم بي سي” مصر، وقدم الاعتذار للشيبي أمام ملايين الجماهير واعترف بالواقعة وأنه صفعه وقام بسبه، وأن ما قام به لم يكن صحيحا.

وقبل أيام من مثول حسين الشحات أمام المحكمة أرسل النادي الأهلي خطابا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم واستفسر منه عن الإجراءات التي اتخذها ضد نادي بيراميدز ولاعبه محمد الشيبي بعد مخالفة لوائح الفيفا والاتحاد المصري لكرة القدم بعد اللجوء للقضاء المدني.

الأهلي طالب اتحاد الكرة بإفادته بالإجراءات التي اتخذها تجاه مخالفة لاعب بيراميدز للوائح “فيفا”، وتضمن البيان الرسمي الذي أعلنه الأهلي رسالة تهديد واضحة بأنه لن يقف مكتوف الأيدي وسيصعد القضية للفيفا.

وقال الأهلي في بيانه “إنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة أمام كافة الجهات الدولية وفقا للوائح والقوانين”.

على الجهة الأخرى رد نادي بيراميدز ببيان أعلن فيه دعمه للاعبه الشيبي وتحديدا في القضية الماثلة أمام القضاء، وهو ما رآه بعض الخبراء بأن بيراميدز ورط نفسه في القضية وسيتحمل المسؤولية أمام الفيفا في حال تصعيد الأهلي للقضية.

ما بين مؤيد للقلعة الحمراء ومساند لفريق بيراميدز تبقى القضية مفتوحة لكل التوقعات، وتبقى آراء الخبراء لا قيمة لها حتى يتم حسم القضية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا