قطر تعلن عن تشكيلة منتخبها لكأس آسيا 2023

أعلن الإسباني ماركيز لوبيز المدير الفني لمنتخب قطر عن التشكيلة النهائية المشاركة في مسابقة كأس آسيا 2023 لكرة القدم.

ويلعب المنتخب القطري الطامح للحافظ على لقبها بطلاً لآسيا في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الصين ولبنان وطاجيكستان.

وتستضيف قطر المسابقة القارية في الفترة بين 12 كانون الثاني/يناير الجاري و10 شباط/فبراير المقبل.

واستدعى لوبيز للدفاع عن اللقب القاري 26 لاعباً هم:

لحراسة المرمى: سعد الشيب و مشعل برشم (السد)، وصلاح زكريا (الدحيل)

للدفاع: المهدي علي ولوكاس منديز (الوكرة) بوعلام خوخي وبيدرو ميجيل وطارق سلمان (السد)، سلطان البريك (الدحيل) همام الأمين (الغرافة) بسام الراوي (الريان)

للوسط: أحمد فتحي وجاسم جابر (العربي)، عبد العزيز حاتم (الريان) حسن الهيدوس وعلي أسد ومحمد وعد ومصطفى مشعل (السد) وخالد محمد (الدحيل)

للهجوم: أحمد الجانحي وأحمد علاء (الغرافة) أكرم عفيف ويوسف عبدالرزاق (السد) المعز علي وإسماعيل محمد (الدحيل) خالد منير (الوكرة)