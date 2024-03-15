قطر تستضيف كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً من 2025 إلى 2029

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، دولة قطر حق استضافة كأس العالم للشباب تحت 17 عاماً سنوياً من 2025 إلى 2029.

وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة فرص المواهب الشابة وتطوير مرافق كرة القدم والبنى التحتية.

ويأتي هذا القرار بعد النجاح الباهر الذي حققته قطر في استضافة كأس العالم 2022، حيث أظهرت قدرتها على تنظيم بطولة عالمية بمستوى عالٍ من الكفاءة والجودة.

وتُعدّ هذه المرة الثالثة التي تُنظم فيها قطر بطولة تابعة للفيفا، بعد استضافتها لكأس العالم للقارات عام 2019 وكأس العالم 2022.

وتُعكس هذه الثقة من الاتحاد الدولي في قدرة قطر على تنظيم بطولة ناجحة تُظهر أفضل المواهب الشابة على مستوى العالم.

ويستهدف الفيفا من خلال هذا القرار زيادة فرص مشاركة المواهب الشابة في بطولة عالمية، حيث تمّ توسيع عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.

كما يسعى إلى تطوير مرافق كرة القدم والبنى التحتية في الدول المستضيفة، مما يُساهم في تحسين مستوى اللعبة على مستوى العالم.

وتُعدّ قطر نموذجاً مثالياً لتنظيم البطولات العالمية، حيث تمتلك بنية تحتية متطورة وملاعب عالمية المستوى، بالإضافة إلى خبرة واسعة في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

يذكر أن الفيفا منح أيضاً المغرب استضافة مونديال الشابات تحت 17 عاماً خلال الفترة نفسها.