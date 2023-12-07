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قطر تبيع 12.5% من باريس سان جيرمان لشركة أمريكية

قال نادي باريس سان جيرمان إن وصول مساهم جديد سيساعد في تمويل النمو، بما في ذلك التوسع الدولي في أسواق مثل الولايات المتحدة

فريق التحرير by فريق التحرير

وافق الملاك القطريون لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم على بيع حصة أقلية لمجموعة الاستثمار الأمريكية “أركتوس بارتنرز”، في صفقة تقدر قيمة نادي كرة القدم الفرنسي بأكثر من 4 مليارات يورو (4.3 مليار دولار)، وتوضح كيف يواصل المستثمرون الرهان على نمو الأصول الرياضية، كما ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وقال باريس سان جيرمان اليوم الخميس إن وصول مساهم جديد سيساعد في تمويل النمو، بما في ذلك التوسع الدولي في أسواق مثل الولايات المتحدة، وتمويل الاستثمار في البنية التحتية مثل تحديث ملعبه وملعب التدريب الجديد.

ولم يتم الكشف عن الشروط المالية. وستشتري شركة “أركتوس” ما يصل إلى 12.5 في المائة من بطل الدوري الفرنسي، وفقاً لشخصين مطلعين على الأمر، اللذين أضافا أن الصفقة تقدر قيمة باريس سان جيرمان بأكثر من 4 مليارات يورو. وبدأت المحادثات منذ أكثر من عام.

وتعتبر الصفقة أحدث علامة على إقبال المستثمرين على أفضل العلامات التجارية لكرة القدم الأوروبية، مع الاعتراف بالرياضة بشكل متزايد كفئة أصول ذات تدفقات إيرادات جذابة وإمكانية زيادة رأس المال.

ومنذ استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للرجال أواخر العام الماضي، سعت قطر إلى توسيع استثماراتها في الرياضة. وفي وقت سابق من هذا العام، دفع جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي في البلاد، 200 مليون دولار لشراء حصة 5 في المائة في مالك أندية كرة سلة وهوكي المحترفين في واشنطن.

وتأتي الصفقة بعد أسابيع فقط من شراء شركة “أركتوس” حصة أقلية لم يكشف عنها في فريق “أستون مارتن” لسباقات الفورمولا 1، حيث قدرت قيمة الفريق الرياضي بحوالي مليار جنيه إسترليني.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...