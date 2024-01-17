كأس آسيا 2023: قطر إلى ثمن النهائي

تأهل منتخب قطر (حامل اللقب) إلى الدور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم المقامة على أرضه بفوزه على طاجكستان بهدف دون مقابل، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى، التي شهدت تعادل لبنان والصين سلبياً.

وسجل أكرم عفيف هدف المبارة الوحيد في الدقيقة 17 بعد تمريرة بينية من المعز علي.

وكان العنابي فاز على لبنان في المباراة الافتتاحية 3-0، فيما تعادلت الصين وطاجكستان بهدف لكل منهما.

قطر في الصدارة

ورفع منتخب قطر رصيده إلى 6 نقاط في المركز الأول، أمام الصين بنقطتين، ونقطة واحدة لكل من طاجكستان ولبنان.

ويلعب المنتخب المضيف مباراته الأخيرة ضمن دور المجموعات يوم الاثنين المقبل، أمام الصين في حين يتواجه المنتخب اللبناني مع نظيره الطاجيكي.

وتعد الجولة الأخيرة حاسمة للفرق الثلاثة كون الباب لا يزال مفتوحاً أمامها جميعها للتأهل إلى دور الـ16.