قصة مبابي – سان جيرمان – ريال مدريد إلى الواجهة من جديد

مع اقتراب فتح نافذة الانتقالات الشتوية لموسم كرة القدم في الأول من كانون الثاني/يناير المقبل، تعود التكنهات حول مستقبل نجم الكرة الفرنسية كيليان مبابي إلى الواجهة من جديد، وما إذا كان سيجدد تعاقده مع فريقه باريس سان جيرمان أم سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني الساعي إليه منذ موسمين.

وتنافست التقارير الصحافية في إسبانية وفرنسا حول ماهية القرار الذي ينوي مبابي البالغ من العمر 24 عاماً اتخاذه، إذ زعمت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن مبابي ينوي تجديد عقده مع فريق العاصمة لمدة موسمين بعد تنامي حالة التوافق بين اللاعب والإدارة.

في المقابل قالت صحيفة “ديفينسا سنترال” الإسبانية إن اللاعب لا يزال يفكر ما إذغ كان سيبقى أم يرحل نحو النادي الملكي. وأشارت أنه حتى الساعة لا يبدو الميزان يميل نحو كفة دون أخرى.

واعتبرت صحيفة “أس” الإسبانية أن “الميركاتو” المقبل سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لمبابي لكي يقرر الانضمام لريال مدريد، كونه لن يكون مقيداً بناديه الفرنسي وسيكون له مطلق الحرية للتفاوض مع أي ناد اخر مع تهاية العام الجاري.

وبحسب برنامج “إل شيرنجيتو”، فإن ريال مدريد منح مبابي حداً أقصى للرد على عرضه ينتهي في الرابع من كانون الثاني/يناير المقبل.

وكشف البرنامج أن إدارة الريال لا تنوي وضع “شيك على بياض” على طاولة المفاوضات، لكنها ستقدم عرضاً مالياً مغرياً.

وكان مبابي على وشك الانتقال إلى “المرينغي” كلاعب حر في 2021، ليفاجئ الجميع بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان لموسمين، موجهاً ما اعتبر صفعة للنادي الأبيض.

وتكرر الأمر في فترة الانتقالات الصيفية حينما أكد اللاعب عدم رغبته بتمديد عقده موسماً إضافياً مع النادي الفرنسي، ما أدى لإيقافه عن اللعب واستبعاده عن جولة الفريق الاستعدادية قبل انطلاق الموسم، واسفر عن حرب تصريحات بين الطرفين لتعود بعدها المياه إلى مجاريها لكن دون اتفاق معلن عن اي تمديد أو تجديد.

وكان باريس سان جيرمان يطلب من لاعبه إما التجديد أو الانتقال فوراً لقاء بدل مالي مرتفع جداً.