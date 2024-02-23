قرعة يوروبا ليغ.. مباريات سهلة لميلان وليفربول وليفركوزن

سحبت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ) الجمعة في مدينة نيون السويسرية، وأسفرت عن مواجهات متفاوتة الصعوبة.

ويمكن القول إن ميلان الإيطالي وليفربول الإنكليزي وباير ليفركوزن الألماني تفادوا المباريات الصعبة، فيما ستكون المواجهة الأبرز بين سبورتينغ لشبونة البرتغالي وأتالانتا الإيطالي.

ليفربول وسبارتا براغ

وأوقعت القرعة ليفربول، متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز أمام سبارتا براغ التشيكي، ويعتبر الريدز مرشحاً بقوة لبلوغ الدور ربع النهائي نظراً للفوارق الفنية الكبيرة مع خصمه.

باير ليفركوزن وقره باغ

يُعتبر باير ليفركوزن، الفريق الوحيد في البطولات الخمس الكبرى الذي لم يخسر أي من مبارياته حتى الآن، وهو مرشح فوق العادة للفوز على قره باغ، أول فريق من أذربيجان يبلغ الدور ثمن النهائي للمسابقة القارية.

يُقدم ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني شابي ألونسو موسماً استثنائياً، حيث يتصدر الدوري الألماني وبلغ الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية.

ميلان وسلافيا براغ

يتفوق ميلان، الذي بلغ المربع الذهبي لدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، على خصمه سلافيا براغ التشيكي نسبياً، ويمكن اعتباره الأقرب للتأهل إلى ربع النهائي.

مرسيليا وفياريال

ستكون المواجهة بين مرسيليا الفرنسي وفياريال الإسباني، صعبة كون مستوى الفريقين متقارب لدرجة كبيرة، ولا يمكن التكهن باسم من سيبلغ المرحلة المقبلة.

سبورتينغ وأتالانتا

يمكن وصف اللقاء بين الفريقين البرتغالي والإيطالي الأكثر صعوبة وقد تكون الأكثر إثارة كونهما يتميزان بأسلوبهما الهجومي.

روما وبرايتون

ستكون مواجهة صعبة على روما الإيطالي، خاصة مع مشاركة برايتون الإنكليزي للمرة الأولى في احدى المسابقات الاوروبية، ما يعني أن الضغوط ستكون أكبر على “الذئاب” الذي يريدون تعويض اخفاقاتهم المحلية.

بنفيكا ورينجرز

يُعتبر بنفيكا هو المرشح للفوز بهذه المواجهة، وذلك نظراً لتصدره الدوري البرتغالي هذا الموسم وقوة رصيده من اللاعبين.

فرايبورغ ووست هام

مواجهة متقاربة المستوى وصعبة التوقع، مع أفضلية بسيطة لفرايبورغ.

وتقام مباريات الذهاب في 7 اذار/مارس المقبل والإياب في 14 منه.