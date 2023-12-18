شاهد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم.. توقيتها، شروطها وكيفية مشاهدتها

مع انتهاء دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وتأهل 16 فريقاً للدور ثمن النهائي، حدد الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا) اليوم الاثنين موعدا لعملية سحب القرعة لمعرفة الفرق التي ستتواجه.

وشهدت الجولة الأخيرة من المسابقة تنافساً حاداً على التأهل لم يحسم إلا بصافرات الحكام النهائية، كما أفرزت عن مفاجأت لعل أبرزها تأهل كوبنهاغن الدنماركي، وخروج فرق مثل ميلان الإيطالي و مانشستر يوناتيد ونيوكاسل الإنكليزيين.

ما الفرق المشاركة في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2024؟

بعد خوض 6 جولات من المنافسلت في دور المجموعات، تأهل إلى ثمن النهائي 16 فريقاً، 4 منها من إسبانيا، و3 فرق من إيطاليا وألمانيا، وفريقان من إنكلترا، وفريق واحد من كل من فرنسا والدنمارك والبرتغال وهولندا.

أصحاب المركز الأول: أرسنال (إنكلترا) ، أتلتيكو مدريد (إسبانيا)، برشلونة (إسبانيا)، بايرن ميونيخ (ألمانيا)، بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، مانشستر سيتي (إنكلترا)، ريال مدريد (إسبانيا)، ريال سوسيداد (إسبانيا).

أصحاب المركز الثاني: كوبنهاغن (الدنمارك)، إنتر ميلان (إيطاليا)، لاتسيو (إيطاليا)، لايبزيغ (ألمانيا)، نابولي (إيطاليا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)، بورتو (البرتغال)، ايندهوفن (هولندا).

قواعد قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا 2024

توزع الفرق المتأهل في وعائين الأول للمتصدرين والثاني للوصفاء في دور المجموعات

لا يمكن لأي فريق مواجهة فريق آخر من نفس الدولة

لا يمكن لأي فريق مواجهة خصم التق به خلال دور المجموعات

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

تقام قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2024 اليوم الاثنين 18 كانون الأول/ديسمبر في مركز الاتحاد الأوروبي (ويفا) بمدينة نيون السويسرية بتمام الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، 15:00 بتوقيت الإمارات، 13:00 بتوقيت مصر.

كيفية مشاهدة قرعة دوري أبطال أوروبا؟

ستقوم شبكة “بي إن سبورتس” (beIN Sports) بنقل مجريات القرعة عبر قناتها الإخبارية، كذلك ستبثها على قناتها في منصة “youtube”.

كذلك سينقل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) القرعة عبر موقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

متى سيلعب دور الـ16؟

ستلعب الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي مباراتي الذهاب والإياب وفق التواريخ التالية:

مرحلة الذهاب في 13 و14 و20 و21 شباط/فبراير 2024

مرحلة الإياب في 5 و6 و12 و13 آذار/مارس 2024

وسيتم تحديد موعد كل مباراة بعد سحب القرعة.