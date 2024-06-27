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قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2026 تضع المنتخب السعودي في مواجهة قوية مع كبار آسيا

سحبت اليوم قرعة الدور الثالث لتحديد مجموعات الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل لمونديال 2026.

فريق التحرير by فريق التحرير

شهدت العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم حدثًا هامًا في مسار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث سحبت قرعة الدور الثالث لتحديد مجموعات الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل المباشر.

وقد أسفرت قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2026 عن 3 مجموعات:

المجموعة الأولى:

إيران، قطر، أوزبكستان، الإمارات، قيرغيزستان، كوريا الشمالية.

المجموعة الثانية:

كوريا الجنوبية، العراق، الأردن، عمان، فلسطين، الكويت.

المجموعة الثالثة:

اليابان، أستراليا، السعودية، البحرين، الصين، إندونيسيا.

وتنطلق منافسات الدور الثالث في سبتمبر 2024 وتستمر حتى يونيو 2025.

ففي ختام هذه المرحلة، ستتأهل المنتخبان صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

مونديال 2026

و بذلك، ستحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي.

أما المقعدان المتبقيان، فسيتم التنافس عليهما من خلال ملحق التصفيات الآسيوية.

و هناك فرصة أيضًا للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.

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